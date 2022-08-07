İskele'de Deniz Festivali bu akşam sona eriyor

İskele Belediyesi’nin, İskele Belediyesi Halk Plajı’nda düzenlendiği 3’üncü Deniz Festivali bu akşam sona eriyor.

İskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre üç günlük Deniz Festivali’nin son günü olan bugün Kumdan Heykel ve Survivor Çocuk İskele Yarışmaları yapılacak. Festival, bu akşam Grup Rast’ın vereceği konser ile sona erecek.

Deniz Festivali'nin ikinci gün olan dünkü etkinlikler kapsamında çocukları buluşturan uçurtma şöleni renkli görüntülere sahne oldu. Ayrıca festivalde, dün, İskele Boğaz’da Yağlı Direkten Bayrak Kapma ve Dalma Yarışmaları da düzenlendi.

Yedi kişinin mücadele ettiği Yağlı Direkten Bayrak Kapma Yarışması’nın kazananı Aytan Tosun oldu. Tosun, 1,500 TL’lik para ödülün de sahibi oldu. Sekiz kişinin katıldığı Dalma Yarışması’nın galibi olan Onur Gündoğan, 1,000 TL’lik para ödülünü kazandı.

Her iki yarışmaya katılanlara katılım belgeleri İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Çağlar Karadağ ile Eray Göksan tarafından takdim edildi.

Yerli ses sanatçılarını da ağırlayan Deniz Festivali’nde dün akşam İskeleli Çağdaş Aydaş sahne aldı.