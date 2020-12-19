İskele'de eylem

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi, İskele’nin kıyı alanlarının “kontrolsüz beton yığınları haline gelmemesi” amacıyla eylem yaptı.

“Long Beach” diye anılan bölgede eylem yapan inisiyatif, Long Beach’de yapılması tasarlanan otel inşaatının, Çevre Dairesi nezdindeki “Çevresel Etki Değerlendirme” sürecinin devam ettiğine işaret etti.

Bu otel inşaatının, kıyının doğal dokusuna aykırı olduğunu savunan inisiyatif, bölgedeki gerek deniz gerekse kıyıdaki ekolojik yaşamı olumsuz etkileyeceğinİ, rekreasyon alanlarının kamu yararına kullanımına engel olacağını, ayrıca daha pek çok çevre sorununu da beraberinde getireceğini kaydetti.

İnisiyatif, bu hususları içeren itirazını, Çevre Dairesi’ne ilettiğini ifade ederek, basın açıklamasında şunları dile getirdi:

“Konu otel inşaatına, taşkın risklerini göz ardı ederek, kat yüksekliklerini maximum seviyede olacak şekilde maksatlı bir şekilde yorumlayarak izin alınıp ilerletilmeye çalışıldığını görüyoruz.

Bu vesile ile Şehir Planlama Dairesini, Çevre Dairesini ve paydaşlarını kişinin değil kamunun menfaatini ön planda tutan kararlar vermeye davet ediyoruz.

İnisiyatifimiz konu ile ilgili tüm yasal haklarının saklı olduğunu ve mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini ilan eder.”

İnisiyatif, eyleme destek veren örgütleri de şöyle sıraladı:

“İskele Esnaf ve Zaanatkarlar Birliği, İskele Avcılık ve Atıcılık Kulübü, İskele Yurttaş İnsiyatifi,İskele Kadınlar Derneği, Larnaka Kadınlar Birliği Derneği,Karpaz Dostaları Derneği, Gastronomi ve Turizm Kıbrıs, Şehir Plancılar Odası,Yer Bilimleri Mühendisleri Odası,Mağusa İnisiyatifi,Biyologlar Derneği, Yeşil Barış Hareketi, Green Pedal, Sol Hareket, Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, Perception Youth, Actiwetea,Take Action Cyprus, Sıfır Atık Kıbrıs.”