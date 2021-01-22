İskele'de ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları

İskele Belediyesi, İskele ve ona bağlı 17 köyde sivrisinek, haşere, larva üreme alanları, çam kese böceği ve pandemiyle mücadele çerçevesinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgınına karşı devlet daireleri, kurum ve kuruluşlar, okullar, cami ve ortak kullanım alanları, park ve bahçeler dezenfekte ediliyor. Sınırüstü köyünde bulunan ve çok sayıda 65 yaş üstü vatandaşın hayatını sürdürdüğü Halk Vakfı Yaşlılar Sites de rutin olarak ilaçlanıyor.

ÇAM KESE BÖCEĞİ İLE MÜCADALEDE BİYOLOJİK İLAÇ KULLANILIYOR

Öte yandan, 28 Aralık 2020 tarihinde başlayan çam kese böceğiyle mücadele çerçevesinde İskele ve köylerinde bulunan çam ağaçlarının da biyolojik ilaçla ilaçlandığı belirtildi.

Çam kese böceğiyle mücadele için 0542 853 26 35 numaralı telefondan belediye aranarak, ihbarda bulunabileceği kaydedildi.