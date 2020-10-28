İskele'de kavga! 1 kişi beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda

İskele’de yapımı devam eden okul şantiyesinde çıkan kavgada kafasından yaralanan bir kişi, beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.

Polis’ten verilen bilgiye göre, öğle saatlerinde, bir tarafta C.T. (E-47) ve H.T. (E-21), diğer tarafta ise F.A. (E-29) ve S.A.(E-36)’nin yer aldığı kavgada, taraflar birbirlerine kalıp kelepçeleriyle saldırdı.

Olayda kafatasının kırılması sonucu beyin kanaması teşhisi konulan S.A.(E-36) Gazimağusa Hastanesinde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı, F.A. ise tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edildi. Kavgaya karışan C.T. (E-47), H.T. (E-21) ve F.A. (E-29) tutuklandı.