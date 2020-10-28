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İskele'de kavga! 1 kişi beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda

İskele'de kavga! 1 kişi beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda
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İskele’de yapımı devam eden okul şantiyesinde çıkan kavgada kafasından yaralanan bir kişi, beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.

Polis’ten verilen bilgiye göre, öğle saatlerinde, bir tarafta C.T. (E-47) ve H.T. (E-21), diğer tarafta ise F.A. (E-29) ve S.A.(E-36)’nin yer aldığı kavgada, taraflar birbirlerine kalıp kelepçeleriyle saldırdı.
Olayda kafatasının kırılması sonucu beyin kanaması teşhisi konulan S.A.(E-36) Gazimağusa Hastanesinde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı, F.A. ise tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edildi. Kavgaya karışan C.T. (E-47), H.T. (E-21) ve F.A. (E-29) tutuklandı.

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YORUMLAR
Ahmet Mehmet
Ahmet Mehmet - 4 dakika Önce

Bilmem neden korkuyorsun da bu kavga edenlerin açık isimlerini yazmıyorsunuz

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