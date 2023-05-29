İskele'de, Robotik Kodlama Eğitimleri’nin ilk sertifikaları verildi

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği’nin öncülüğünde, İskele Belediyesi Kültür Evi’nin ev sahipliğinde, Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin katkıları, Telsim ve Cyprus Robotics’in destekleriyle yaklaşık 3 ay boyunca, 50’ye yakın çocuk ve gence verilen Robotik Kodlama eğitimlerinin ilk sertifika töreni gerçekleştirildi.

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta İskele AKM’de düzenlenen sertifika törenine İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı ve yönetim kurulunun yanı sıra CTP İskele milletvekili Fide Kürşat, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, Telsim Network'ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Bayram, Telsim Kurumsal İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sevim Beşok Esendağlı, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitler Birliği Başkanı Bora Karaçam, Cyprus Robotics Direktörü Tezel Çelebi, eğitimlere katılan gençler ile aileleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı yaparken, törende, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ve Elektrik Müteahhitler Birliği Başkanı Bora Karaçam da konuşma yaptı.

Açılış konuşmasını yaparak, sertifika alan öğrencilere ve ailelerin yanı sıra Robotik Kodlama eğitimlerine katkıda bulunanlara teşekkür eden İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

“Yakın Geleceğe Mesajımız Var” sloganı ile başlatılan bu projenin geleceğin ustalarını yetiştirecek ve üretime önemli oranda destek sağlayacağına inandıklarını belirten Kırmızı, “Teknoloji Atölyesinde robotik kodlama kurslarında çok yetenekli gençler keşfettik. Bir şeyler öğrenmek için azimli ve üretmek için heyecanlı gençleri görmek bizleri fazlasıyla sevindirdi, heyecanlandırdı ve gururlandırdı. Çünkü onlar geleceğin şekillenmesinde önemli rol oynayacak. Bunu bilmek bile enerjime enerji, umutlarıma daha da umut katmaktadır.” dedi.

-Laboratuvar ziyaret edildi

Konuşmaların ardından 3 aylık robotik kodlama eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. Törenin ardından ise İskele Belediyesi Kültür Evi’nde bulunan Robotik Kodlama eğitimlerinin verildiği laboratuvar ziyaret edildi.