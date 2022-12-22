İskele'de Şehitleri Anma Gecesi düzenlendi

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısı ile İskele’de dün (21 Aralık) akşam anma gecesi düzenlendi. İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun öncülüğünde İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen geceye İskele Şehit İlker Karter İlkokulu, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele, İskele Evkaf TMK, Bekirpaşa Lisesi ile İskele Ticaret Lisesi katkıda bulundu. Okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin yanı sıra vatandaşların da katıldığı etkinlik ilgiyle izlendi.

KADİRAĞA: “21 ARALIK 1963 TARİHİ BİR TERÖR SALDIRISIDIR”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan gecenin açılış konuşmasını ise İskele Belediyesi Kültür, Sanat ve Dış ilişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa yaptı.

Şehitleri anma gecesinde konuşan Kadirağa, dünya siyasi tarihi içinde "Kanlı Noel” adıyla yer alan 21 Aralık 1963 tarihinin, Kıbrıs Türkleri için unutulması mümkün olmayan insanlık dışı ve dünya tarihine kara bir leke olarak yazılan bir terörist saldırısı olduğunu söyledi.

Rum – Yunan ikilisinin Adayı Yunanistan’a bağlama hedefiyle başlattığı ırkçı ve faşist eylemlerin ardından 21 Aralık 1963 saldırılarında sayısız masum Kıbrıs Türkü katledildiğini hatırlatan Kadirağa, binlerce insanın göçe zorlandığını ve insanlık dışı yaşama mahkum edildiğini vurguladı. Özlem Kadirağa konuşmasının devamında ise şunlara yer vedi: “Kıbrıs Türk Halkı olarak tüm bu acılara, kayıplara ve sıkıntılara rağmen umut ve azmimizi hiçbir zaman kaybetmeden, başımızı dik tutmayı başardık. Verdiğimiz varoluş ve özgürlük mücadelesi, bu adada bizlerin de hak sahibi olduğumuzu ortaya koymuştur.Geçmişte bize yaşatılanları asla unutmadan, daha emin adımlarla hareket ederek, gelecek nesillere bir daha o karanlık günleri yaşatmayacak şekilde devletimizi yüceltme ve daha refah günlere kavuşturma kararlılığındayız.”

Kadirağa konuşmasının sonunda ise mücadelenin kahramanları aziz şehitler ile Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’Ü, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı ve dava arkadaşlarını rahmetle, gazileri de minnet ve şükranla andı.

Özlem Kadirağa İskele Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen gecenin hazırlanmasında katkısı olan tüm okullara teşekkür etti.

Yapılan açılış konuşmasının ardından tören Dinişleri Başkanlığı İskele bölge temsilcisi Mehmet Demir’in tarafından şehitlerimizin anısına okuduğu dua ile devam etti.

HÜZÜN VE GURUR BİR ARADA YAŞANDI

İskele AKM’deki anma törende; Cansen Taneri öncülüğünde İskele Evkaf TMK Okul korosu, Halil Erten öncülüğünde Bekirpaşa Lisesi öğrencilerinin oratoryosu, Arın İsmetoğlu, Türkan Özokutan Şık, Songül Akçın, Güldane Özçoban ile Hacer Tanrıkulu, öncülüğündeki İskele Evkaf TMK öğrencilerinin oratoryosu sahnelenirken, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu elemanı Damla Teber ‘Şehit Anasından Oğluna’, Şehit İlker Karter İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Bere Vural ‘Şehitlerimize Ağıt’, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele Öğrencileri Halil İbrahim Kuyucaklı ile Derinsu Benger ‘Noel yakındı’ İskele Ticaret Lisesi Öğrencisi Esmanur Güçlü ise ‘Ben bir şehit kızıyım’ isimli şiirlerini okudular.

Törene katılanlara duygusal anlar yaşatan anma töreni katılımcılara teşekkür belgelerinin verilmesi ile son buldu.