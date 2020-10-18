İskele'de son durum

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Kıbrıs
18 Ekim 2020 Pazar 16:38
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NÖBETÇİ ECZANELER
Lefkoşa
DERYA ECZANESİ
Tel: 03922276198
Lefkoşa
REHBER ECZANESİ
Tel: 05488420323
Lefkoşa
SERPİN ONAY ECZANESİ
Tel: 03922273924
Girne
ÖZENİR ECZANESİ
Tel: 05428760660
Girne
SERTAÇ ECZANESİ
Tel: 03928159067
Gazimağusa
ERGİN ECZANESİ
Tel: 03923654735
Gazimağusa
OSMANKAN ECZANESİ
Tel: 03923669297
Güzelyurt
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
Tel: 0392 714 18 94
İskele
SELİN ECZANESİ
Tel: 03923712856
Üst Mesarya
KEZBAN DOYGUNEL ECZANESİ
Tel: 03923733360
Alt Mesarya
HOCANIN ECZANESİ
Tel: 03923978222
Karpaz
GÜRSEL ECZANESİ
Tel: 0392 374 51 70
Karpaz
MELEK İBRAHİM ECZ
Tel: 03923755366
Lefke
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
Tel: 05338829456
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