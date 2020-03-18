İskele'de tedbirler arttırıldı

İskele Belediyesi, koronavirüse karşı tedbirlerini artırdığını duyurdu. Belediye, küresel salgın olarak tüm dünyayı tehdit eden ve KKTC'de de görülen hastalıkla ile ilgili aldığı tedbirlerine yenilerini eklediğini açıkladı.

PARKLAR VE PİKNİK ALANLARI KAPATILDI

İskele ve köylerinde bulunan piknik alanları da dâhil tüm çocuk oyun parklarının kullanımı İskele Belediyesi tarafından ikinci bir uyarıya kadar kapatıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle tedbirlerine yenilerini ekleyen İskele Belediyesi bu kez çocukları ve ailelerini kapsayan bir karar aldı. Bu kararla çocuklar da dahil herkesin acil bir durum gerekmedikçe dışarıya çıkmasını önlemeyi amaçladığı ve çocuk oyun parklarının ve piknik alanlarının denetiminin İskele Belediyesi Zabıta Birimi tarafından yapılacağı duyuruldu.

ÇÖP TOPLAMA GÜNLERİ ARTIRILDI

İskele Belediyesi, temizlik tedbirleri çerçevesinde de köylerde çöp toplama günleri ikiye İskele Çarşı Merkezi’nin çöp toplama işlemi ise dört güne çıkarıldı.

VEZNE ÇALIŞMA SAATİ GÜNCELLENDİ

Hükümetin aldığı önlemler kapsamında, koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan İskele Belediyesi, bazı birimleriyle halka hizmet vermeye devam ediyor. İskele Belediye Veznesi de özellikle vatandaşların su ihtiyacını karşılayabilmesi için hizmet veriyor. Ancak veznenin çalışma saati güncellendi. Daha önce 08.00-12.30/13.00-16.00 olarak açıklanan çalışma saati 08.00-13.00 olarak güncellendi.

TÜRKÇE, İNGİLİZCE VE RUSÇA UYARI ANONSLARI YAPILIYOR

İskele Belediyesi ayrıca bölge halkını bilinçlendirmek için de her gün anonslar yapıyor.Türkçe, İngilizce ve Rusça yapılan anonslarda, koronavirüs salgını nedeniyle acil bir durum gerekmedikçe dışarıya çıkılmaması konusunda halk uyarılıyor. Anonslarda ayrıca öksürük, ateş ve nefes almada sıkıntı yaşayan vatandaşların Sağlık Bakanlığı’na, cep telefonlarından, 1102’yi arayarak, ulaşmaları isteniyor. Son 14 gün içerisinde, koronavirüs hastalığı görülen ülkelerin birinden gelenlerin ise 14 gün boyunca, evden çıkmamaları konusunda uyarılıyorlar.

(GÜL) FOTOĞRAFLI