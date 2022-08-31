İskele'de tören

30 Ağustos Zaferi’nin 100. Yıldönümü dün İskele’de düzenlenen törenle kutlandı.

İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre İskele’deki ilk tören Atatürk Anıtı’nda yer aldı. Törende anıta çelenkler konuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Ardından Ecevit Meydanı’ndaki ikinci törene geçildi.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) adına Hava Savunma Binbaşı Faik Gündeğer’in tören birliklerinin ve halkın bayramını kutlamasıyla başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu ve dans gösterileri yapıldı. Tören, resmi geçit ile sona erdi.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Hava Savunma Teğmen Enes Atan, 30 Ağustos 1922’de kazanılan zaferin 100. Yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirtti. Atan, 30 Ağustos’un eşine tarihte az rastlanan bir zafer olduğuna dikkat çekti.

TÖREN RESMİ GEÇİT İLE SON BULDU

İskele Ecevit Meydanı’ndaki törende, Şehit İlker Karter İlkokulu öğrencisi Meryem Koçano ‘30 Ağustos’, İskele Ticaret Lisesi öğrencisi Tuğçe Çinçar ‘30 Ağustos’ İskele Bekirpaşa Lisesi öğrencisi Merdan Kömürcü ’30 Ağustos Zafer Bayramı’, İskele Evkaf TMK Öğrencisi Sümer Kurukafa da ’30 Ağustos’ isimli şiirlerini okudular. Törende; Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği ile Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi dans gösterisi sundu. İskele’deki törenler resmi geçit ile son buldu.