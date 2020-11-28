İskele'de uyuşturucu operasyonu

Bugün, saat 13.00 sıralarında, İskele'de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 yaşındaki J.I.’nın sorumluluğunda bulunan ikametgahta yapılan arama neticesinde bir kısmı satışa hazır hale getirilmiş toplam 2 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 11.500 TL nakit para bulunarak emare olarak zapt edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.Soruşturma devam ediyor

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020, 19:27