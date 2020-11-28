İskele'de uyuşturucu operasyonu

Bugün, saat 13.00 sıralarında, İskele'de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 yaşındaki J.I.’nın sorumluluğunda bulunan ikametgahta yapılan arama neticesinde bir kısmı satışa hazır hale getirilmiş toplam 2 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.
Uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 11.500 TL nakit para bulunarak emare olarak zapt edildi.
Bahse konu şahıs tutuklandı.Soruşturma devam ediyorGüncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020, 19:27