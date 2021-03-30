İskele'de uyuşturucu operasyonu

İskele’de O.A.O. (E-30) isimli şahıs uyuşturucu bulundurmaktan dün akşam tutuklandı.

Polisinin açıklamasına göre, sözkonusu şahsın kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada saksı içerisinde ekili bir uyuşturucu türü olduğuna inanılan bitki ve yaklaşık 2 gram ağırlığında uyuşturucu bulundu.

Polis ayrıca içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve metal kavanoz içerisinde bir miktar hintkeneviri tohum ele geçirdi.



KAYIP ŞAHIS BULUNDULefkoşa’da 3 gündür kayıp olduğu bildirilen Fatma Bozkurt (K-16) bulundu.Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, adı geçen şahıs 27.03.2021 tarihinde, saat 18.00 sıralarında ikametgahından ayrılmış ve geri dönmemişti.