İskele'de yaya geçitleri aydınlatıldı

İskele Belediyesi, son günlerde yaşanan ve özellikle yayaların hayatını kaybettiği trafik kazalarından hareketle, İskele Anayolu üzerinde bulunan çember önlerindeki yaya geçitlerini aydınlattı. İskele Belediyesi Elektrik Birimi tarafından montajı tamamlanan söz konusu yaya geçitlerindeki solar paneller devreye girdi ve yayaların daha güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerine olanak sağlandı. Konuyla ilgili İskele Polis Müdürü Vekili Rüstem Tunçtaşlı ile yaya geçitlerine yerleştirilen panelleri yerinde inceleyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, araç sürücülerini uyardı ve özellikle yayaların karşıdan karşıya daha güvenli bir şekilde geçebilmeleri için araç sürücülerinin hızlarını kontrol etmelerini ve yayalara daha saygılı olmaları gerektiğinin altını çizdi. Başkan Sadıkoğlu, önümüzdeki günlerde yaya geçitlerinin yerden de ışıklandırılacağını ve çember içlerine de solar paneller takılacağını da açıkladı.

İSKELE ANAYOLU’NDA ÇEMBER ÖNLERİNDE BULUNAN YAYA GEÇİTLERİ SOLAR PANELLE AYDINLATILDI

Son günlerde ölümle sonuçlanan trafik kazaları ve yaya ölümlerinin artması, İskele Belediyesi’ni harekete geçirdi. Yaya popülasyonunun çok olduğu İskele-Long Beach Bölgesi’nde bulunan çember önlerindeki yaya geçitleri, solar panel ile ışıklandırıldı. Yayaların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için İskele Belediyesi Elektrik Birimi tarafından 6 adet solar panel, 3 ayrı çember (Mücahitler, Granel ve Long Beach) önlerinde bulunan yaya geçitlerine yerleştirildi. Dün (3 Şubat) montajı tamamlanan paneller akşam saatlerinde ise devreye girdi, söz konusu yaya geçitleri daha belirgin hale getirildi.

SADIKOĞLU: AMACIMIZ YOLLARDA FARKINDALIK YARATMAK

SADIKOĞLU: YAYA GEÇİTLERİ YERDEN DE IŞIKLANDIRILACAK, ÇEMBER İÇLERİNE SOLAR PANELLER TAKILACAK

Son günlerde ada genelinde ışık yetersizliğinden dolayı ölümlü trafik kazaları yaşandığını üzülerek takip ettiklerini ifade eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bu yaşanan acı olaylara daha fazla kayıtsız kalamadıklarını ve böyle bir çalışmayı hayata geçirdiklerini söyledi. İskele Belediyesi olarak İskele Polis Müdürlüğü ile sürekli istişare içerisinde olduklarını da ifade eden Başkan Sadıkoğlu, solar panellerin takılması konusunda İskele Polis Müdürlüğü ile ortak hareket ettiklerini belirtti. İskele Belediyesi Elektrik Birimi tarafından söz konusu panellerin İskele Belediyesi Halk Plajı ile Merit Cyprus Garden arasında bulunan

çember önlerindeki yaya geçitlerinde montajının tamamlandığını ve panellerin aktifleştirilmesiyle yaya geçitlerinin daha belirgin hale getirildiğine dikkat çekti. Özellikle araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde bu çalışmanın yapıldığını ilerleyen günlerde artarak devam edeceğini de belirten Başkan Sadıkoğlu, yine önümüzdeki günlerde ana yol üzerindeki yaya geçitlerini yerden de aydınlatacaklarını, çember içlerine de yine solar panel takacaklarını açıkladı. Amaçlarının yollarda farkındalık yaratmak olduğunu da belirten Başkan Sadıkoğlu, araç sürücülerini de uyardı ve özellikle yayaların karşıdan karşıya daha güvenli bir şekilde geçebilmeleri için araç sürücülerinin hızlarını kontrol etmelerini ve yayalara daha saygılı olmaları gerektiğinin altını çizdi.

TUNÇTAŞLI: HASSASİYETİNDEN ÖTÜRÜ BAŞKAN SADIKOĞLU’NA TEŞEKKÜR EDERİM

Işık yetersizliğinden dolayı son günlerde artan ölümlü trafik kazalarına dikkat çeken İskele Polis Müdür Vekili Rüstem Tunçtaşlı da İskele Belediyesi’nin yerleştirdiği solar paneller sayesinde yaya geçitlerinin daha belirgin olduğunu söyledi ve hassasiyetinden ötürü İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür etti.