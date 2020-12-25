İskele'de yeni kararlar

İskele'de yeni kararlar
banner32
banner61

İskele İlçe Emniyet Kurulu, "Corona/Covid -19 Virüs” ile mücadele konusunda yeni kararlar üretti. 
İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu başkanlığında, İskele Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen İlçe Emniyet Kurulu toplantısında alınan kararlar şöyle:
“26 ve 27 Aralık 2020 tarihlerinde Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi-Kaymakamlık - İskele Polis Müdürlüğü ve İskele Belediyesi tarafından oluşturulan ekiplerle işletmelerin Covid-19 Virüs tedbirlerine yönelik denetlemeler yapılması.
Covid-19 Virüs vaka ve temaslıları ile ilgili Temel Sağlık Hizmetleri Dairesinden düzenli olarak vakaların İlçe Emniyet Kuruluna bildirilmesinin istenmesi. 
Daha önce Covid-19 Virüs tedbirleri ilgili denetimin yapılıp uyarı yapılan ve tedbirlere uymayan işletmelere yapılacak denetimde ceza uygulanması.”

banner56
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Motosiklet çukura düştü, sürücü ağır yaralandı
Motosiklet çukura düştü, sürücü ağır yaralandı
  1. Kıbrıs
﻿