İskele-Ercan yolunda trafik kazası...

İskele- Ercan anayolu 5-6 kilometreleri arasında, Anfora alışveriş merkezi yakınlarında Necip Çakır (E-47), yönetimindeki DU 015 plakalı salon araç ile dikkatsizlik sonucu kaza yaptı.
Çarpma sonrası Çakır yönetimindeki DU 015 plakalı araç, ileriye doğru kontrolsüz bir şekilde savrularak 3 metre derinlikteki su kanalına düştü ve toprak sete aracın ön kısmı ile çarpıp boş arazi içerisinde tekerlekleri üzerinde durdu. Kaza sonucu, DU 015 plakalı araç sürücüsü Necip Çakır, ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi acil serviste yapılan ilk yardım tedavisine müteakip müşahede altına alındı.