İskele İlçe Emniyet Kurulu toplandı

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu başkanlığındaki İlçe Emniyet Kurulu, Covid-19 gündemiyle toplandı.

Bu sabah İskele AKM’de yer alan toplantıda İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun yanı sıra ilçe belediye başkanları, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı İskele Şube Sorumlusu ve İskele Polis Müdürü hazır bulundu.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre ülkede son dönemde yaşanan vaka artışının masaya yatırıldığı toplantıda İskele’de neler yapılabileceği konuşuldu.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, tedbir amaçlı, İskele’de ortak kullanım alanı olan yerlerin ikinci bir emre kadar kapatılacağını açıkladı. Açıklamanın hemen İskele Belediyesi Zabıta Birimi, beraberindeki İskele Polis Müdürlüğü ekipleri ve İskele Kaymakamlığı ile birlikte ortak kullanım alanlarını kapattı.

TEDBİR KARARLARI UYGULAMAYA KONULDU

İskele Belediyesi Zabıta Birimi İskele ve 17 köyünde bulunan park, piknik alanı, spor aktivite alanlarını kapatmaya başladı. İlk olarak İskele Belediyesi Halk Plajı’ndaki çocuk oyun parklarını, spor aktivite alanlarını kapatan İskele Belediyesi, yürüyüş yolu için de karar aldı. Sadece bireysel yürüyüşlerin yapılabileceği yürüyüş yolunda toplu şekilde yapılacak yürüyüşler yasaklandı. Denetimler İskele Polis Müdürlüğü ekipleri ile İskele Belediyesi Zabıta Birimi tarafından yapılacak. Öte yandan İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan Babutsa Büfe ile İskele Belediyesi Piknik Alanı ve Piknik Alanı içerisindeki Piknik Restoran da ikinci bir karara kadar kapalı olacak. İskele Belediyesi söz konusu kararlarla çocuklar da dahil herkesin acil bir durum gerekmedikçe dışarıya çıkmasını önlemeyi amaçlıyor.

HALKIN YOĞUN OLARAK GİTTİĞİ YERLER DENETLENİYOR

Rutin olarak denetimlerini sürdüren İskele Belediyesi Zabıta Birimi, alınan kararların ardından da denetime çıktı. İskele’de bulunan kafe, restoran, market kısacası halkın yoğun olarak gittiği yerleri denetlemeye başlayan Zabıta Birimi, beraberindeki İskele Polis Müdürlüğü ve İskele Kaymakamlığı ekipleri ile birlikte maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı denetleniyor.

CUMA PAZARI, ZABITA VE SAĞLIK BİRİMİNİN DENETİMİNDE HİZMET VERECEK

İskele Belediyesi, koronavirüs salgını nedeni ile aldığı tedbirlere Cuma Pazarını da ekledi. İskele Ecevit Meydanı’nda kurulan pazar yerine giriş ve çıkışlar İskele Belediyesi Zabıta Birimi ile İskele Belediyesi Sağlık Birimi tarafından sağlanacak. Maskesiz olduğu tespit edilenler için işlem başlatılacak, pazarcıların hijyen koşulları ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadıkları denetlenecek.

SADIKOĞLU: “KORONA, ALDIĞIMIZ TEDBİRLERDEN GÜÇLÜ DEĞİL”

Öte yandan İskele Belediye Başkanlığı, son günlerde artan vakalarla birlikte, İskele ve köyleri için alınan son tedbir kararlarla ilgili bilgi verdi ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

İskele Belediyesi’nin virüsün yayılmaması ve İskele ve köylerinde salgın haline gelmemesi için tüm tedbirleri almaya devam ettiğini ve çalışmalarını en yoğun şekilde yürüttüklerini kaydeden Sadıkoğlu, özellikle İskele Belediyesi İlaçlama Birimi’nin dezenfektan çalışmalarını son dönemde yoğun olarak sürdürdüğünü bildirdi.

Sadıkoğlu, zabıta biriminin de bölgedeki kafe, pastane, restoran, kasap, market gibi halkın yoğun olarak gittiği işletmeleri düzenli olarak denetlediğini kaydetti.

Herkesin bireysel tedbirlere önem vermesini isteyen İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, “Bu uyarıları dikkate alıp, virüsün ne kadar tehlikeli olduğunu göz ardı etmeyelim. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle İskele Belediyesi olarak almış olduğumuz tedbirler de siz halkımızın bilinçli davranması ile devam ediyor. Zira biliyoruz ki Korona Virüsü, almış olduğumuz tedbirlerden güçlü değil” dedi.

"İSKELE’DE YOĞUNLUK YOK"

Başkan Sadıkoğlu, Lefkoşa ve Girne’nin kapanmasının ardından halkın İskele ve Karpaz bölgelerine akın ettiği yönünde çıkan haberlere de değindi. Belediye olarak yaptıkları araştırmada İskele’de evleri olan birkaç aile dışında İskele’ye akın olmadığını ve İskele’de herhangi bir yoğunluk yaşanmadığını söyledi ve bölge halkının rahat olmasını istedi.