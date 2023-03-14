İskele - Karpaz anayolunda kaza

İskele - Karpaz anayolunda kaza
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Bugün, saat 16:00 sıralarında, İskele- Karpaz Anayolu'nun 23-24'üncü kilometreleri arasında, Kurtuluş-Ergazi çemberi yakınında, Yusuf AK (E-53) yönetimindeki GE 690 plakalı araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçti ve bir takla attıktan sonra sağ yan tarafı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Yusuf AK, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi halen sürüyor. 

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