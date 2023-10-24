İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan bir doktor ve iki eczacı teminatla serbest kaldı

İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan bir doktor ve iki eczacı teminatla serbest kaldı
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Polisin sahte doktor reçeteleri konusunda sürdürdüğü operasyonda tutuklanan bir doktor ve iki eczacı, bugün çıkarıldıkları İskele Kaza Mahkemesi’nde teminatla serbest bırakıldı.

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, 20 Ekim’de tutuklanan eczacılar İ.A., B.S. ve doktor B.S. bugün yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı.

İskele Kaza Mahkemesi, zanlıların davaları görüşülünceye kadar 50 bin TL nakdi teminat yatırıp KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 500 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması, en yakın polis karakoluna haftada bir ispat-ı vücutta bulunmaları ve tüm seyahat belgelerini polise teslim etmeleri koşuluyla serbest kalmalarına emir verdi.

Tüm zanlılar teminat şartlarını yerine getirerek serbest kaldı.

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