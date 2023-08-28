İskele Küçük Sanayi Sitesi’nde temizlik yapılıyor

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği (İEZB), İskele Küçük Sanayi Sitesi’nde genel temizlik çalışması yaparak ve yeşil alan olarak ayrılan bölgeyi yeşillendirerek esnafın çalışmalarını daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor.
İEZB’nin temizlik kampanyasına İskele Belediyesi de destek verecek
İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği, İskele Küçük Sanayi Sitesi’nde temizlik çalışması adı altında, söz konusu sitede bulunan ancak daha önce herhangi bir işlem yapılmayan yeşil alan için geliştirdiği projeyi hayata geçirecek.