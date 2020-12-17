"İskele Long Beach sahiline otel yapılması girişimlerini kınıyoruz"

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği, İskele Long Beach sahiline otel yapılması girişimleri olduğunu kaydederek, bu girişimleri kınadı. Birlik, İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi’nin cumartesi günü yapacağı eyleme destek verdi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, İskele’nin sahil projesi ile bölgeye yürüyüş ve bisiklet yolları, oyun park alanı yapıldığına dikkat çekilerek, sahilin, denizi ile bölgenin en güzel yeri olduğu ifade edildi. Açıklamada, bölge halkının ve ülkede yaşayan kişilerin sahili ve alanı kullandığı kaydedildi.

Son zamanlarda Long Beach sahiline otel yapılması girişimleri ile karşılaşıldığı belirtilen açıklamada, “İskele Long Beach sahiline otel yapılması izninin verilmesini şiddetle kınıyoruz” denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği olarak, İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi’nin, halkı, çevreye, sahile ve doğal alanlarına sahip çıkmak için cumartesi günü Long Beach bölgesinde düzenleyeceği eyleme tam destek verdiğimizi tüm kamuoyuna duyururuz.”