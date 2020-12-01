İskele sakini Havva Ebru gözyaşlarıyla uğurlandı

Aslen Larnakalı olan İskele sakini Havva Ebru hayatını kaybetti. Havva Ebru’nun cenazesi İskele Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

Havva Ebru’nun ölümüyle ilgili İskele Belediyesi’nden de başsağlığı mesajı yayımladı.

İskele Belediyesi’nin açıklaması şöyle:

“Başımız sağ olsun!

Değerli personelimiz Mihaela Havutçu'nun halası, Bintaç Kırmızı'nın kıymetli kayınvalidesi Havva Ebru'nun vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet acılı ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabır dileriz.