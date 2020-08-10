İskele Türk Maarif Koleji’nin temeli atıldı

İskele Türk Maarif Kolej binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende ilk konuşmayı Bekirpaşa Lisesi öğrencilerinden Latife Pehlivanoğlu yaptı.

Pehlivanoğlu, yıllardır hayalini kurdukları kolej binasına kavuşacakları için duyduğu memnuniyeti dile getirerek katkı koyanlara teşekkür etti.

Bekirpaşa Lisesi Müdürü Ergin Ersoy da kolej bölümünün ayrı bir binaya taşınması için çok büyük mücadeleler verdiklerini ifade ederek binanın yapımına katkı koyanlara teşekkür etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da “ bu bina sayesinde hem çocuklarımızın eğitiminde ki geleceğine katkı sağlayacağız hem de İskelemize bir değer daha katmış olacağız” diyerek İskele’de kolej bölümünün Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun yine Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yaptığı 2011 yılında eğitim vermeye başladığını anımsattı.

Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökmen de eğitimin bir ülkenin geleceği olduğunu vurgulayarak sadece eğitime değil sağlığa, ihtiyacı olanlara yurdun her yerinde hizmet vermeye devam ettiklerini belirtti.

Gökmen, “sağlık alanında da ciddi yatırımlarımız var Girne’ye bir hastahane kazandırıyoruz sağlık çok önemli görünmeyen birçok yardımda bulunuyoruz” diyerek bu yol da yatırımları ve yardımları sürdüreceklerini söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da 25 kişilik bir kontenjan ile İskele’de kolej bölümünün açıldığını anımsatarak hayallerinin bugün gerçekleştiğini ve gerçek olduğunu belirtti.

İnsan üstü gayret olmazsa böyle güzel işlerin gerçekleşemeyeceğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, kolej binasının açılması için bölgedeki farklı siyasi görüşteki herkesin katkı sağladığını ve birlik olduğunu ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, burada sadece kolej binası yapmadıklarını bölgedeki vatandaşların umudunu artırdıklarını ve vizyonlarını geliştirdiklerini söyleyerek, söz konusu binanın yapımına katkı koyanlara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Başbakan Ersin Tatar da İskele Türk maarif kolejinin tamamlandığında bölgeye büyük bir ivme kazandıracağını ve ülkenin en iyi okullarından bir tanesi olacağını kaydederek, ülkenin gelişen coğrafyasında en gözde bölgelerden birinin İskele olduğunu söyledi.

Çocukların geleceği için en iyi eğitim imkanlarının onlara sunulması gerektiğini ifade eden Başbakan Ersin Tatar, hükümet olarak eğitim gelişmesi için ellerinden gelen katkıyı yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından İskele Maarif Koleji’nin temeli atıldı.

9 sınıftan oluşacak ve toplam 8 Milyon Türk lirasına mal olacak söz konusu binanın 2021 yılının Şubat ayında hizmete girmesi hedefleniyor.

Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2020, 10:36