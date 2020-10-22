İskele ve köy yollarında bakım onarım çalışmaları sürüyor

skele Belediyesi, İskele ve köylerinde, yıpranan ve tehlike arz eden yollarda; yama, kısmi asfalt ve bakım hizmetlerine aralıksız devam ediyor.

Ötüken Köyü’nde çalışmalarına geçtiğimiz gün başlayan Belediye ekipleri, İskele Belediyesi’ne bağlı diğer tüm köylerde de çalışmalarını sürdürecek.