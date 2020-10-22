skele Belediyesi, İskele ve köylerinde, yıpranan ve tehlike arz eden yollarda; yama, kısmi asfalt ve bakım hizmetlerine aralıksız devam ediyor.
Ötüken Köyü’nde çalışmalarına geçtiğimiz gün başlayan Belediye ekipleri, İskele Belediyesi’ne bağlı diğer tüm köylerde de çalışmalarını sürdürecek.
İskele ve köy yollarında bakım onarım çalışmaları sürüyor
skele Belediyesi, İskele ve köylerinde, yıpranan ve tehlike arz eden yollarda; yama, kısmi asfalt ve bakım hizmetlerine aralıksız devam ediyor.
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