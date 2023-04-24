İskele’de 23 Nisan coşkusu, iki ayrı törende yaşandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, adanın her yerinde olduğu gibi İskele ’de de coşku ile kutlandı.

Atatürk Anıtı önünde başlayan tören, Cumhuriyet Stadyumu’nda devam etti. Törenlere; Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, KTBK adına Personel Albay Atakan Atasever, GKK adına Piyade Binbaşı Hüseyin Yayık, Milletvekili Hüseyin Çavuş, İskele Polis Müdür Vekili Rüstem Tunçtaşlı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı İskele Bölge Müdürü Cemal Betmezoğlu, siyasi parti temsilcileri, okullar, kurum kuruluş ve derneklerle birlikte çok sayıda öğrenci ve aileleri katıldı.

-İlk tören Atatürk Anıtı’nda

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı önünde başladı ve Cumhuriyet Stadyumu’nda devam etti. Protokol sırasına göre Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile son buldu.

-İskele Cumhuriyet Stadyumu çocukları ağırladı

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamalarının ikinci bölümü İskele Cumhuriyet Stadyumu’nda yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Şehit İlker Karter İlkokulu Müdürü Neriman Vamık ve Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele Okul Müdürü Cenk Vamık’ın tören teftişi ve çocukların bayramını kutlamasıyla başlayan Cumhuriyet Stadyumu’ndaki ikinci tören , ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele Okul Müdürü Cenk Vamık’ın açılış konuşmasını yaptığı İskele Cumhuriyet Stadyumu’ndaki törende Türk Çocuğunun Andı isimli şiirin okumasıyla devam etti. Resmi geçidin ardından ise tören; şiirlerin okunması ve dans gösterilerinin yapılmasıyla son buldu.