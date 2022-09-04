İskele’de 4. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği

İskele Belediyesi’nin bu yıl 4’sünü düzenlediği Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği açılış töreni ile başladı.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre tören, kortejin İskele Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nın bulunduğu tören alanına varmasıyla birlikte başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre birer konuşma yaptı.

Açılışta İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi ile Yarköy Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği Kıbrıs'ın Efeleri Zeybek Grubu da gösterilerini sundu. Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü önüne kurulan ve protokolün katılımıyla ateşlenen buhurdanlık da gün boyu yanacak. Farklı kültürleri yansıtan yiyecek, içecek ve el sanatlarının da yer aldığı etkinliğin final konserini pop müzik şarkıcısı Hadise verecek.

-Töre: “Yaratandan ötürü herkesi sever, herkesi bağrımıza basarız”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, açılış töreninde yaptığı konuşmada, İskele’de birçok farklı kültürün yaşadığını belirterek, ‘Biz insanlığı severiz yaratandan ötürü herkesi severiz herkesi bağrımıza basarız. Rengi ne olursa olsun yeter ki bize zarar vermesin, bizim devletimize bizim vatan yaptığımız bu topraklara zarar vermesin’ dedi. Töre, böylesi bir etkinliğe ev sahipliği yapan ve düzenleyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile ekibine de teşekkür etti.

-Çavuşoğlu: “İskele, kültürlerin buluşmasına en uygun bölge”

İskele’nin, kültürlerin buluşmasına “en uygun” bölgelerden biri olduğunu ifade eden Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, dünyanın birçok farklı noktasından gelen insanların bölgeyi vatan bilerek böylesi sosyal etkinlikleri zenginleştirildiklerini söyledi. “İskele’nin her geçen gün gelişerek cazibe merkezi haline geldiğini” ifade eden Çavuşoğlu, bölgede yaşayan farklı kültürlerin eğitim kurumlarından da yararlandığını ve kültürlerin kaynaştığını ifade etti.

-Sadıkoğlu: “Etkinlik alanımızı, nakış gibi işledik”

“Dili, dini, kültürü farklı da olsa, aynı havayı soluyan, bu topraklara kök salmış herkese hoş geldiniz” diyerek konuşmasına başlayan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, “Etkinlik alanımızı nakış gibi işledik” dedi.

“Üç yıl pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğimizi, nihayet bugün gerçekleştiriyor olmak bizler için büyük mutluluk” diyen Sadıkoğlu, “Lakin bu yıl da ay yıldızlı bayrağımızın altında aynı havayı solumayı başaran kültürleri, İskele ’de buluşturmanın da haklı gururunu, heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Nitekim bizler dil, din, ırk ve renk ayrımı yapmaksızın düzenlediğimiz bu etkinlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan tüm kültürlerimizi İskele’mizde buluşturmayı amaçladık” dedi.

Başkan Sadıkoğlu, etkinliği etkinliğin gerçekleşmesine katkısı olan herkese teşekkürlerini iletti.