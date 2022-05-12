İskele’de, faal ve emekli hemşireler unutulmadı

Sağlık sisteminin kalbi olan hemşirelerin özel gününde İskele Belediyesi de hemşireleri unutmadı.

İskele Belediyesi sınırlarında bulunan aktif hemşireler çalıştıkları yerlerde, yıllarını bu mesleğe veren emekli hemşireler de evlerinde ziyaret edildi, çiçek takdim edildi.

İskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gün dolayısıyla İskele’nin çınarlarından emekli hemşire Sabahat Orkun ile aynı zamanda İskele Belediyesi Meclis üyesi olan İsmail Y.Osum ile eşi Narin Osum’u Topçuköy’de evlerinde ziyaret eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, çiçek takdiminde de bulundu.

Sadıkoğlu, ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, emekli hemşirelere mesleğe verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Sadıkoğlu, en zor şartlarda bile mesleğini icra etmeye çalışan, ellerini taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmeyen, hemşireler ve tüm sağlık çalışanlarına da minnettar olduklarını söyledi.

İskele Belediyesi Meclis üyeleri de bugün, hemşireler ile bir araya geldi. İskele Belediyesi Meclis üyelerinden İldeniz Elbasan İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri ile bir araya gelirken, Çağlar Karadağ ile Sefa Kurukafa Dr. Orhan Müderrisoğlu İskele Sağlık Merkezi ile Physioart Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Sağlık Kliniği hemşirelerini; aynı zamanda emekli hemşire olan İsmail Y. Osum, İskele ve köylerindeki kendisi gibi emekli olan hemşireleri evlerinde ziyaret etti.