İskele’de iş kazası

İskele’de bir inşaatta dün öğleden sonra meydana gelen iş kazası sonrasında 44 yaşındaki Akbar Ali yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 10 Temmuz 2023 tarihinde, saat 17.00 sıralarında, İskele’de, yapımı devam etmekte olan bir binada beton dökümü yapıldığı sırada, V.B.’nün (E-23) kullanımındaki beton pompası hortumunun kalıp üzerinde bulunan Akbar Ali’ye (E-44) çarpması sonucu, bahse konu şahsın 1.38 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralanmasına sebep oldu.

Ali Akbar, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, baş sol temporalde yumuşak doku kontüzyonu ve kaburga kırıkları teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

V.B. hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam ediyor.