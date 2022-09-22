İskele’de trafik kazası: 2 kişi yaralandı

İskele’de Sınırüstü köyü girişinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, İskele-Lefkoşa anayolunda faaliyet gösteren Tatlı Market önlerinde Eren Okur (E-19), yönetimindeki FU 355 plakalı araçla Ercan istikametine doğru seyrederken, dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve o esnada Sınırüstü kavşağında anayola çıkmak için bekleyen Zeynel Abidin Yılmaz (E-46) yönetimindeki GY 176 plakalı kamyon araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan FU 355 plakalı araç sürücüsü Eren Okur ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Arda Okur (E-12) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Eren Okur “sağ kolunda kırık” teşhisiyle müşahede altına alındı. Arda Okur ise yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2022, 18:38