İskele’de trafik kazası: 2 kişi yaralandı

İskele’de Sınırüstü köyü girişinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Kaza sonucu yaralanan FU 355 plakalı araç sürücüsü Eren Okur ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Arda Okur (E-12) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Eren Okur “sağ kolunda kırık” teşhisiyle müşahede altına alındı. Arda Okur ise yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2022, 18:38