İskele’de uyuşturucu, patlayıcı madde ve eski eser bulundurmaktan 1 kişi tutuklandı

İskele’de dün saat 22.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından yapılan “Derin Dalış” Operasyonu’nda O.İ.(E-28)’in aracında yapılan aramada uyuşturucu, ardından şahsın evinde yapılan aramada patlayıcı madde ve eski eser tespit edildi. Şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, şahsın aracında yapılan aramada, yaklaşık 2 kilogram ağırlığında hintkeneviri tespit edilirken, şahsın Dipkarpaz’daki ikametgahında yapılan aramada, 3 adet canlı mermi ve eski eser nitelikli 8 adet sikke, 1 adet altın kolye ucu, 1 adet zil, 2 adet anfora ile 2 adet kırık anfora parçası bulunarak emare olarak alındı.

Soruşturma devam ediyor.