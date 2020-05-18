İskele’de yangın kısmi olarak kontrol altına alındı

İskele Belediyesi, İskele çöplüğündeki yangının kısmi olarak kontrol altına alındığını ve yayılmasının engellendiğini bildirdi.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Topçuköy-Ardahan yolu üzerinde bulunan ve henüz bilinmeyen nedenden ötürü çıkan İskele çöplüğündeki yangın kısmı olarak kontrol altına alınmış ve yayılması engellenmiştir” denildi.

İskele Belediyesi, İskele İtfaiyesi ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı İskele Bölge Müdürlüğü’nün anında müdahalesi, İskele ve köylerinde yaşayan halkın duyarlılığı neticesinde kontrol altına alınan yangınla ilgili ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

İskele Belediyesi, yardım çağrısına kulak verip, vakit kaybetmeden yangın bölgesine gelen herkese teşekkür etti.