İskele’de yeni ortaokul yapılması için imzalar atıldı

İskele bölgesine tam donanımlı bir okul inşa edileceği açıklandı. Eğitime, “Muharrem Döveç Ortaokulu” ismiyle kazandırılacak okulun çok amaçlı salonuna da "Şampiyon Meleklerin" adı verilecek.

“Bir Okul da Sen Yap” projesi kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ile Döveç Group arasında, İskele bölgesine yeni ortaokul yapımına ilişkin protokol imzalandı.

Protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Döveç Group Direktörü Burçin Döveç imza koydu.

İmza töreni öncesi, Döveç Construction Ltd. mühendislerinin hazırladığı okul planlarının sunumu gerçekleştirildi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, protokol kapsamında Döveç Group, üç yıllık sürede İskele’nin Bahçeler bölgesinde tam donanımlı bir okul inşa edecek. Muharrem Döveç Ortaokulu ismi ile eğitime kazandırılacak olan okulun içerisinde yer alacak çok amaçlı salona ise "Şampiyon Meleklerin" adı verilecek.

Döveç Group tarafından 75 Milyon TL’lik bütçe ile finanse edilerek, çağdaş ve modern mimarisi ile hayat bulacak Muharrem Döveç Ortaokulu, toplamda 8 bin metrekare olarak inşa edilecek ve son teknoloji ile donatılacak.

-Çavuşoğlu: “Kendini bu topraklara ait hisseden insanların eğitime yaptığı katkı, çok önemli ve değerlidir”

İmza töreni öncesi konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye’de yaşanan depremin ardından, “Bir Okul da Sen Yap” kampanyasını başlattıklarını ve bu kampanya kapsamında bugün üçüncü imzayı Döveç Group ile imzaladıklarını söyledi.

Bu projenin hayata geçirilmesi için Döveç ailesiyle uzun zamandır bir çalışma yürüttüklerini ve imza töreninin kampanya sürecine denk geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Bu topraklarda doğup büyüyen Döveç ailesi, nesillerin en iyi şekilde yetişebilmesi ve gelişebilmesi adına, böylesi zor bir dönemde, çok güzel bir projeyi ülkemiz insanına kazandırıyor” ifadelerini kullandı.

Bu toprakları vatan yapanların devrettiği bayrağı daha yukarıya çekmek için gelecek nesilleri çok iyi yetiştirmeleri gerektiğine vurgu yapan ve bunun için güçlü altyapılara, kadrolara ve hayırsever iş insanlarına ihtiyaç duyulduğunu belirten Çavuşoğlu, “Kendini bu topraklara ait hisseden insanların eğitime yaptığı katkı, çok önemli ve değerlidir” şeklinde konuştu.

Döveç ailesinin yaptığı fedakarlığın Kıbrıs Türk halkı için "çok büyük" bir fedakarlık olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Yıllar önce aramızdan ayrılan Muharrem abimizin ismi bu okulda yaşayacak. Onlar için de bugün çok özel bir gün. Döveç ailesine eğitime yaptıkları katkılardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni okulumuz hayırlı olsun” dedi.

-Döveç: “Projeyi hayata geçirmekten dolayı heyecan ve onur duyuyoruz”

Döveç Group Direktörü Burçin Döveç ise konuşmasına, Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyerek başladı.

Felaketin oluşturduğu yaraları dayanışma ruhu içerisinde, kenetlenerek atlatabileceklerini belirten Döveç, böylesi dönemde herkesin kendi payına düşeni ve elinden geleni yapması gerektiğinin önemine vurgu yaptı.

Bakanlığın başlattığı “Bir Okul da Sen Yap” kampanyası kapsamında, Döveç Group Ailesi olarak tüm şartları zorlayarak okul projesini öne aldıklarını söyleyen Burçin Döveç, imza koydukları protokol ile uzun süredir hayalini kurdukları projeyi hayata geçirmekten dolayı heyecan ve onur duyduklarını da ifade etti.

Döveç, bu projenin, diğer iş insanları için de bir örnek teşkil edeceğine inandığını belirterek, “Eğitim sektörüne yapacağımız bu katkı ile kurucumuz, babamızın adını taşıyan Muharrem Döveç Ortaokulu, İskele Bölgesi'nde artan talebin ve ihtiyaçların karşılanması noktasında büyük fayda sağlayacak. Bu proje ile geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin daha iyi bir eğitim alabilmesine ve hayatlarını şekillendirebilmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Döveç Group’un, özel bir şirket olsa da, "bu halka mal olmuş bir şirket olarak zor zamanlarda ülkesi için elini taşın altına koyduğunu ve koymaya da devam edeceğini" belirten Döveç, projenin hayata geçmesine olanak sağlayan Başbakan Ünal Üstel’e, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na, bakanlık personeline ve Döveç Group ailesine teşekkür etti.