İskele’deki iş yerilerinde ‘korona’ denetimleri sürüyor

İskele Belediyesi Zabıta Birimi, İskele Polis Müdürlüğü ve İskele Kaymakamlığı, önceki gün İskele AKM’de düzenlenen İlçe Emniyet Kurulu toplantısı ardından dün İskele’deki iş yerlerinde ‘korona’ denetimlerine yeniden başladı.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, son günlerde artış gösteren ve ülkede de görülen Delta varyantı ardından denetimleri sıklaştırma kararı alan İlçe Emniyet Kurulu, kurallara uymayan işletmelere kapatma dahil yasal tüm işlemlerin başlatılacağını açıkladı.

Denetimlerde Pandemi kurallarının yanı sıra işyeri açma ve çalıştırma izin belgeleri, geçerlilik süreleri, is yerlerinde çalışanların sağlık karneleri ile kullanılan ürünlerin son kullanım ve imal tarihleri de kontrol ediliyor.

7 Temmuz’da başlayan denetimlerde iki iş yerine son ihbar verilirken, eksik unsurları bulunan diğer iş yerlerine ise 10 gün süre verildi.



İB ZABITA BİRİMİ, İSKELE POLİS MÜDÜRLÜĞÜ VE KAYMAKAMLIK İŞBİRLİĞİ YAPTIİskele’de bulunan bar, restoran, meyhane, kafe, kahvehane, berber, kuaför ve market gibi insanların günlük olarak gittiği mekânlar denetleniyor.İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu başkanlığında toplanan ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile diğer yetkililerin katıldığı İskele İlçe Emniyet Kurulu’nun 6 Temmuz’daki toplantısında alınan ‘pandemi’ kararları uygulama konuldu.İskele Belediyesi Zabıta Birimi, iskele Kaymakamlığı ve İskele Polis Müdürlüğü ekipleri dün söz konusu mekânlarda en yoğun saatlerde denetim gerçekleştirdi.