İskele’deki ölümlü iş kazasıyla ilgili tutuklama

İskele’de dün bir inşaatta, iskele üzerinde çalışırken dengesini kaybedip 21 metre yükseklikten beton zemine düşerek hayatını kaybeden Dündar Arda’nın ((E-49) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, kazada ihmali görülen A.Ş.(E-27) tutuklandı.

Polis bülteninde yer alan bilgiye göre, iş kazasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

-Evinin penceresinden düşen 29 yaşındaki genç ağır yaralandı

Lefkoşa’da evinin oturma odasındaki pencereden, yaklaşık 6,60 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan 29 yaşındaki Damith Botheju Welathantrilage (E-29) Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatın ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Bu sabahın ilk saatlerinde yaşanan olayın nasıl meydana geldiği henüz bilinmiyor, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

-Otel jeneratöründen mazot çaldılar

Otelin jeneratörünün mazot tankından mazot çalan 3 otel çalışanıyla çalıntı mazotu satın alan kişi tutuklandı.

Alsancak’taki bir otelin jeneratör odasında bulunan mazot tankından 2 bin 671 TL değerinde 120 litre mazot çalındı. Otel çalışanları H.A.(E-30), A.K.(E-37) ve B.M.A.(E-24) ile çalıntı olduğunu bildiği halde 2 bin 160 TL’lik mazot satın alan M.D.(E-51) tutuklandı. Olay, 10 Ağustos’ta meydana geldi.

-66 yaşındaki Hüseyin Evre’nin ölüm sebebi kalp krizi

Lefkoşa’da evinde rahatsızlanan; hayatını ambulansla kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kaybeden 66 yaşındaki Hüseyin Evre’nin (E-66) ölüm sebebi kalp krizi olarak açıklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 9 Ağustos’ta evinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Evre’ye yapılan otopside, ölüm sebebi kalp krizi olarak belirlendi.

-Girne-Lefkoşa ana yolunda seyreden bir araç yandı

Girne–Lefkoşa ana yolunda seyir halindeki araçta yangın çıktı. Bu sabahın ilk saatlerinde Okan Alan’ın aracının makinesinin ön bölümündeki elektrik aksamları kısa devre yaptı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken araçta maddi hasar oldu.