İsmail Sadıkoğlu vefatının 27.yılında anılacak

Ülkemizin sevilen ve saygı duyulan büyüklerinden Hacı İsmail Sadıkoğlu vefatının 27.yılında Lefkoşa mezarlığındaki kabri başında anılacak.Volkan teşkilatını kuran,bilahare Türk Mukavemet Teşkilatının kurucuları arasında yeralan,Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde etkin katkıları olan,ülkemizin ticaret ve sivil toplum hayatına da girişimciliği ve insan sevgisiyle yön vermiş,bir çok kuruluşta insanımıza ve gençlerimize örnek olmuş Merhum Hacı İsmail Sadıkoğlu vefatının 27.yılında Lefkoşa mezarlığındaki kabri başında 2 Nisan Pazar günü saat 11.00 de anılacak,törende konuşmalar yapılıp dualar okunacak.Hacı İsmail Sadıkoğlu 1 Mart 1933 yılında Sinde’de doğmuş ve 2 Nisan 1996 yılında Boğaztepe’de vefat etmişti.