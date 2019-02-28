İstanbul'da KKTC merkezli uluslararası çete üyesi 2 kadın yakalandı

İstanbul’da, çocuğu olmayan ailelere para karşılığı ‘taşıyıcı anne’ ve ‘yumurta’ temin eden KKTC merkezli uluslararası çete üyesi 2 kadın yakalandı.

Hürriyet'in haberine göre Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne, KKTC merkezli, Türkiye ve Gürcistan’da da bağlantıları olan bir çete ile ilgili ihbarda bulunuldu. İhbarda, yüklü miktarda para karşılığında KKTC merkezli organizasyonun çocuğu olmayan ailelere taşıyıcı anne ve yumurta temin ettiklerini belirtti.

Yapılan araştırmada, taşıyıcı annelik ya da yumurta satmak isteyen kadıların Gürcistan’daki IVF TOURS GEORGİA adlı ajansa başvurdukları, başvuruların KKTC’deki organizatörler tarafından değerlendirildiği, uygun görülen kadınların uçak bilekleri alınarak KKTC’de aşılandıkları belirlendi.

Çetenin İstanbul Bağlarbaşı’nda belirlenen adresine operasyon düzenlendi. Evde çok sayıda doğurganlık arttırıcı hormon ve 63 şişe kaçak içki bulundu.

Polis evde taşıyıcı anne olan N.B ve A.K adlı yabancı uyruklu 2 kadını gözaltına aldı. Yapılan sorguda, N.B adlı kadın, KKTC vatandaşı M.K’nın ettiği aracılıkla hastanede bir hastanede aşılandığını, aşılandıktan sonra doğum yapana kadar Moldova asıllı Türk vatandaşı A.K adlı kadının evine gönderildiğini, burada doğum yapana kadar beklediğini ve Türk aileye 15 bin Dolar karşılığında taşıyıcı annelik yaptığını söyledi.

A.K’da organizasyonu doğrularken, N.B isimli kadının evinde kalan beşince hamile kadın olduğunu, bu kadınları kendisine KKTC’de yaşayan M.K’nın gönderdiğini söyledi. Ayrıca, KKTC’de yaşayan soyadı tespit edilemeyen N. adlı kadının yumurtalıklarını satmak isteyen yabancı kadınlara A.K adlı kadın kuryeyi aracı kullanarak yumurtalıklarının verimini ve doğurganlığı arttırıcı ilaçlar temin ettiği ve bu yabancı kadınların ilaçları teslim aldıktan sonra yumurtalarını aldırmak üzere KKTC’ye götürüldükleri tespit edildi.

(Hürriyet)

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2019, 20:04