İstatistik Kurumu Yasa Tasarısı komitede görüşülüyor

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi, bugün, CTP Milletvekili Armağan Candan başkanlığında toplandı. Komite; gündeminde bulunan İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı’nı madde madde görüşmeye devam ediyor.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, komite toplantısına Başbakanlık’tan Erkan Tekeli, Devlet Planlama Örgütü’nden Ayşe Ağaoğlu ve İstatistik Dairesi’nden Cemal Egemen katıldı.

CTP Milletvekili Armağan Candan başkanlığında toplanan komiteye, Başkan Vekili UBP Milletvekili Hasan Taçoy, UBP Milletvekili Ersan Saner, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve UBP Milletvekili Özdemir Berova katıldı.