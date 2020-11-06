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İşte analiz sonuçları

İşte analiz sonuçları
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Tarım Dairesi, 30 Ekim-5 Kasım 2020 tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 4 ithal üründe “limit üstü”, 2 yerli üründeyse “tavsiye dışı” bitki koruma ürünü tespit edildi. 
Açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan “Pestisit Limitler Çizelgesi”nde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi:
“İthal Ürünlerden 45 numuneden 41 numune Temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 4 ürün bulunmuştur.
SVS Tic. Ltd. ait armut S.M ve Onbaşı İşl. Ltd.ait armutta Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
SVS Tic. Ltd. ait sarı Kaliforniya biber ve kırmızı Kaliforniya biberde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın  isteği üzerine imha edilmiştir.
Yerli Ürünlerden 6 numuneden 4 numune temiz olup, Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur.
Mağusa sakinlerinden Medine İster’e ait dereotunda ve İlyas Kırmızı’ya ait maydanozda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edilmiştir.”

Ürün    Analiz Sonucu

1          M.Hacı Ali İşl.   İthal     Soya Küsbesi    Temiz

2          Levent Sanayi İşl.          İthal     Mısır (Yemlik)   Temiz

3          Köşe Tic. Ltd     İthal     Havuç   Temiz

4          Köşe Tic. Ltd     İthal     Armut S.M       Temiz

5          Köşe Tic. Ltd     İthal     Armut Deveci   Temiz

6          Nuri Ersoy Ltd.  İthal     Çeri Domates   Temiz

7          Nuri Ersoy Ltd.  İthal     Havuç   Temiz

8          Nuri Ersoy Ltd.  İthal     Sultani Üzüm    Temiz              

9          SVS Tic. Ltd.      İthal     Red Globe Üzüm           Temiz

10        SVS Tic. Ltd.      İthal     Sultani Üzüm    Temiz

11        SVS Tic. Ltd.      İthal     Siyah Üzüm      Temiz

12        SVS Tic. Ltd.      İthal     Armut S.M       Limit Üstü

13        SVS Tic. Ltd.      İthal     Armut Deveci   Temiz

14        SVS Tic. Ltd.      İthal     Cennet Meyvesi Temiz

15        SVS Tic. Ltd.      İthal     Havuç   Temiz

16        Şetar Tic. Ltd.   İthal     Cennet Meyvesi Temiz

17        Şetar Tic. Ltd.   İthal     Elma Stk           Temiz

18        Şetar Tic. Ltd.   İthal     Elma Golden     Temiz

19        Nuri Ersoy Ltd.  İthal     Sultani Üzüm    Temiz

20        Nuri Ersoy Ltd.  İthal     Armut S.M       Temiz

21        Nuri Ersoy Ltd.  İthal     Elma Arapkızı   Temiz

22        Nuri Ersoy Ltd.  İthal     Cennet Meyvesi Temiz

23        Onbaşı İşl. Ltd.  İthal     Sultani Üzüm    Temiz

24        Onbaşı İşl. Ltd.  İthal     Siyah Üzüm      Temiz

25        Onbaşı İşl. Ltd.  İthal     Red Globe Üzüm Temiz

26        Onbaşı İşl. Ltd.  İthal     Armut S.M       Temiz

27        Onbaşı İşl. Ltd.  İthal     Armut Deveci   Temiz

28        Onbaşı İşl. Ltd.  İthal     Çeri Domates   Temiz

29        Onbaşı İşl. Ltd.  İthal     Elma Gala         Temiz

30        Onbaşı İşl. Ltd.  İthal     Armut  limit Üstü

31        Onbaşı İşl. Ltd.  İthal     Elma    Temiz

32        Arsal Gıda         İthal     Havuç   Temiz

33        Arsal Gıda         İthal     Pancar  Temiz

34        Arsal Gıda         İthal     Lahana Temiz

35        Onbaşı İşl. Ltd.  İthal     Cennet Meyvesi            Temiz

36        Nuri Ersoy Ltd.  İthal     Armut Deveci   Temiz

37        Nuri Ersoy Ltd.  İthal     Armut S.M       Temiz

38        Nuri Ersoy Ltd.  İthal     Elma Granny    Temiz

39        SVS Tic. Ltd.      İthal     Cennet Meyvesi            Temiz

40        SVS Tic. Ltd.      İthal     Sarı Kalifornia Biber      Limit Üstü

41        SVS Tic. Ltd.      İthal     Kırmızı Kalifornia Biber Limit Üstü

42        SVS Tic. Ltd.      İthal     Armut S.M       Temiz

43        SVS Tic. Ltd.      İthal     Sultani Üzüm    Temiz

44        SVS Tic. Ltd.      İthal     Siyah Üzüm      Temiz

45        SVS Tic. Ltd.      İthal     Ayva     Temiz

46        Ayşe Bayır        Mağusa Bİber    Temiz

47        Hasan Kesen     Mağusa Brokoli Temiz

48        Medine İster    Mağusa Dereotu           Limit Üstü

49        Zhide Yıldırım   Mağusa Beyaz Sarma     Temiz

50        İlyas Kırmzı       Mağusa Maydanoz        Limit Üstü

51        Murat Gazioğlu Mağusa Hıyar    Temiz

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