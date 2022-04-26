İşte Bakanlar Kurulu kararı

Yeni hükümetin Bakanlar Kurulu ilk toplantısını tamamladı. Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplanan ve yaklaşık iki saat süren ilk toplantında, önceki hükümet döneminde açıklanan ancak uygulanamayan mart ayı için elektrik tarifelerinde ve alkollü içecek fonlarında indirim yapılmasının uygulanmasına karar verildi.

Yeni hükümetin Bakanlar Kurulu ilk toplantısını tamamladı. Kararları Sözcü Nazım Çavuşoğlu açıkladı.

Bakanlar Kurulu Sözcüsü ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni hükümetin güven oyu prosedürünün devam ettiğini hatırlatarak, ilk toplantıda önceki hükümet tarafından karara bağlanarak Başbakan tarafından kamuoyu ile de paylaşılan elektrik ve alkollü içecek indirimleri, küçükbaş hayvancılara kredili arpa satışı kararı ve Para ve Kambiyo Yasası’nı gündeme aldıklarını aktardı.

“YAPILAN TARİFE AYARLAMASI KEYFİLİKTEN DEĞİL”

Elektrik ücretleriyle ilgili geçen hükümet döneminde alınan indirim kararının sadece mart ayı için geçerli olmasının oy birliği ile karara bağlandığını belirten Çavuşoğlu, üç yıldır güncel maliyetlerin tarifelere yansıtılmadığını kaydederek, şu anda yapılan tarife ayarlamasının keyfilikten yapılmadığını vurguladı.

Başbakan’ın topluma mart ayını kapsayan bir söz verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, bu kapsamda mart ayı için uygulanacak tarife ile ilgili de bilgi verdi.

Buna göre, konut tarifelerinde sadece mart ayında 0,98 TL olan 0-250 KWS 0,98 TL; 2,70 olan 250- 550 KWS 1,70 TL; 2,95 olan 501 – 750 KWS 2 TL; 3,25 olan 750 – 1000 KWS 2,25 TL ve 4 TL olan 1000 KWS ve üzeri 3,30 TL olarak uygulanacak.

Turizm tarifelerinde de yine mart ayı için, sadece otel olarak kullanılan yatırımlarda 2,70 TL olan tarife 1,70 TL ve gazinolu otellerde ise 2,70 TL olan tarife 2 TL olarak uygulanacak.

“ÇOKLU TARİFEYE GEÇEBİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANDI”

Nazım Çavuşoğlu, Mayıs ayında çoklu tarifeye geçebilmesi için Başbakan’ın Maliye Bakanı’na talimatını verdiğini kaydederek, “Çoklu tarife sistemine geçilmesi için çalışmalar hızlandırıldı ve gereği yapılacaktır” dedi.

ALKOLLÜ İÇECEKLERDE FON FİYATLARI İNDİRİLDİ

Alkollü içeceklerdeki fon fiyatlarında indirim yapılmasının da önceki hükümette sözünün verildiğini ancak hayata geçemediğini anımsatan Çavuşoğlu, bu sözün de tutulması için gerekli kararın üretildiğini aktardı ve uygulanacak yeni fon fiyatlarını paylaştı.

Buna göre, birada 3 TL olan ve yapılan zamla 15 TL’ye yükselen fon ücreti 5 TL’ye; fıçı birada 3,5 TL olan ve 17,5 TL’ye yükselen fon ücreti 6 TL’ye; şarapta 4 TL olan ve 20 TL’ye yükselen fon ücreti 5 TL’ye; viski, rakı gibi alkollü içeceklerde 13 TL olan ve 50 TL’ye yükselen fon ücreti 25 TL’ye ve yerli üretim alkollü içeceklerde ise 3 TL olan ve 40 TL’ye yükselen fon ücreti 10 TL’ye indirildi. %10 alkol oranının altında olan içeceklerde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Bakanlar Kurulunun 19 Kasım 2021 tarihli kararı uyarınca, küçükbaş hayvan besleyicilerine nisan ayı sonuna kadar kredili arpa satışı yapıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, bu kararın mayıs ayı sonuna kadar uzatılmasına karar verildiğini söyledi.

Çavuşoğlu ayrıca, Para ve Kambiyo Değişiklik Yasa Tasarı’nın Meclis’e sevk edilmesi ile ilgili gerekli çalışmaları yaptıklarını da aktararak, Forex faaliyetleri yapan iş yerlerini kayıt altına almayı ve ülkeye gelir getirilmesini amaçladıklarını kaydetti.EN DÖNEM ALINAN ELEKTRİK VE ALKOL İNDİRİMİ KARARININ UYGULANMASINA KARAR VERDİ

ELEKTRİK ÜCRETLERİYLE İLGİLİ İNDİRİM KARARI SADECE MART AYI İÇİN GEÇERLİ…

“MAYIS AYINDA ÇOKLU TARİFEYE GEÇİLMESİ İÇİN TALİMAT VERİLDİ; GEREĞİ YAPILACAK”

“ALKOLLÜ İÇECEKLERDE FON FİYATLARINDA İNDİRİM SÖZÜ TUTULACAK”

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BESLEYİCİLERİNE KREDİLİ ARPA SATIŞI SÜRESİ UZATILDI

“PARA VE KAMBİYO DEĞİŞİKLİK YASA TASARI MECLİS’E SEVK EDİLDİ”

Lefkoşa, 26 Nisan 22 (TAK): Yeni hükümetin Bakanlar Kurulu ilk toplantısını tamamladı. Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplanan ve yaklaşık iki saat süren ilk toplantında, önceki hükümet döneminde açıklanan ancak uygulanamayan mart ayı için elektrik tarifelerinde ve alkollü içecek fonlarında indirim yapılmasının uygulanmasına karar verildi.

Yeni hükümetin Bakanlar Kurulu ilk toplantısını tamamladı. Kararları Sözcü Nazım Çavuşoğlu açıkladı.

Bakanlar Kurulu Sözcüsü ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni hükümetin güven oyu prosedürünün devam ettiğini hatırlatarak, ilk toplantıda önceki hükümet tarafından karara bağlanarak Başbakan tarafından kamuoyu ile de paylaşılan elektrik ve alkollü içecek indirimleri, küçükbaş hayvancılara kredili arpa satışı kararı ve Para ve Kambiyo Yasası’nı gündeme aldıklarını aktardı.

“YAPILAN TARİFE AYARLAMASI KEYFİLİKTEN DEĞİL”

Elektrik ücretleriyle ilgili geçen hükümet döneminde alınan indirim kararının sadece mart ayı için geçerli olmasının oy birliği ile karara bağlandığını belirten Çavuşoğlu, üç yıldır güncel maliyetlerin tarifelere yansıtılmadığını kaydederek, şu anda yapılan tarife ayarlamasının keyfilikten yapılmadığını vurguladı.

Başbakan’ın topluma mart ayını kapsayan bir söz verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, bu kapsamda mart ayı için uygulanacak tarife ile ilgili de bilgi verdi.

Buna göre, konut tarifelerinde sadece mart ayında 0,98 TL olan 0-250 KWS 0,98 TL; 2,70 olan 250- 550 KWS 1,70 TL; 2,95 olan 501 – 750 KWS 2 TL; 3,25 olan 750 – 1000 KWS 2,25 TL ve 4 TL olan 1000 KWS ve üzeri 3,30 TL olarak uygulanacak.

Turizm tarifelerinde de yine mart ayı için, sadece otel olarak kullanılan yatırımlarda 2,70 TL olan tarife 1,70 TL ve gazinolu otellerde ise 2,70 TL olan tarife 2 TL olarak uygulanacak.

“ÇOKLU TARİFEYE GEÇEBİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANDI”

Nazım Çavuşoğlu, Mayıs ayında çoklu tarifeye geçebilmesi için Başbakan’ın Maliye Bakanı’na talimatını verdiğini kaydederek, “Çoklu tarife sistemine geçilmesi için çalışmalar hızlandırıldı ve gereği yapılacaktır” dedi.

ALKOLLÜ İÇECEKLERDE FON FİYATLARI İNDİRİLDİ

Alkollü içeceklerdeki fon fiyatlarında indirim yapılmasının da önceki hükümette sözünün verildiğini ancak hayata geçemediğini anımsatan Çavuşoğlu, bu sözün de tutulması için gerekli kararın üretildiğini aktardı ve uygulanacak yeni fon fiyatlarını paylaştı.

Buna göre, birada 3 TL olan ve yapılan zamla 15 TL’ye yükselen fon ücreti 5 TL’ye; fıçı birada 3,5 TL olan ve 17,5 TL’ye yükselen fon ücreti 6 TL’ye; şarapta 4 TL olan ve 20 TL’ye yükselen fon ücreti 5 TL’ye; viski, rakı gibi alkollü içeceklerde 13 TL olan ve 50 TL’ye yükselen fon ücreti 25 TL’ye ve yerli üretim alkollü içeceklerde ise 3 TL olan ve 40 TL’ye yükselen fon ücreti 10 TL’ye indirildi. %10 alkol oranının altında olan içeceklerde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Bakanlar Kurulunun 19 Kasım 2021 tarihli kararı uyarınca, küçükbaş hayvan besleyicilerine nisan ayı sonuna kadar kredili arpa satışı yapıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, bu kararın mayıs ayı sonuna kadar uzatılmasına karar verildiğini söyledi.

Çavuşoğlu ayrıca, Para ve Kambiyo Değişiklik Yasa Tasarı’nın Meclis’e sevk edilmesi ile ilgili gerekli çalışmaları yaptıklarını da aktararak, Forex faaliyetleri yapan iş yerlerini kayıt altına almayı ve ülkeye gelir getirilmesini amaçladıklarını kaydetti.Başbakanlmesini amaçladıklarını kaydetti.Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nun ardından Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, basına bir açıklama yaptı.

Alınan kararları duyuran Çavuşoğlu, hükümetin henüz güvenoyu almadığına işaret ederek, “Yetkimiz dahilinde olan konuları değerlendirdik ve Meclis’te yapılacak çalışmalarla görüşülmesi gereken konular planlandık” dedi.

Tartışmalara neden olan yeni elektrik tarifeleri ile alkollü içecek fonlarının Başbakan Sucuoğlu’nun izah ettiğini aktaran Çavuşoğlu, “Kararı alınan ancak kararnameleri gelmeyen, kamuoyunda düzeltilmesi söz verilen 2 konu var. Mart ayı için elektrik tarifeleri ve turizmciler tarafından tekrar düzenlenilmesi istenilen alkol fon konusudur. Düzeltilmesi talep edilenler oy birliği ile kabul edildi”

MART AYINA ÖZEL ELEKTRİK TARİFESİ...

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“2019 Nisan ayı itibarıyla KIB-TEK’in mali sıkıntılarını çözebilmek için kurumun yönetim kurulunun 24 Şubat tarihli kararı ile elektrik tüketim tarifesi 3 yıllık güncellenmeyen tarifelerin gelen yükle ilgili 1 ay için dahi olsa bu kararname düzenlendi.

KIB-TEK’te yapılan tarife ayarlaması 3 yıldır yapılmayan düzenlemeyle ilgilidir. Mayıs ayı içerisinde de bildiğiniz gibi çoklu tarifeye geçebilmek adına talimat verildi. Gereği yapılacaktır.

0-250 KWS – 0,98 TL

250- 550 KWS - 2,70 TL değil, 1,70 TL

501 – 750 KWS: 2, 95 değil, 2 TL’ye

750 – 1000 KWS: 3,25 TL değil 2,25 TL

1000 KWS ve üzeri: 4 TL değil 3,30 TL

TURİZMCİLER DE FAYDALANACAK

Turizmcilerin de bir sürü sitemi oluşmuştur ve gerekli tedbirler için de Mart ayı indiriminde turizmciler de faydalanacak. Turizm tarifelerinde otel olarak kullanılan yatırımMenu

BAKANLAR KURULU İLK TOPLANTISINDA GEÇEN DÖNEM ALINAN ELEKTRİK VE ALKOL İNDİRİMİ KARARININ UYGULANMASINA KARAR VERD

26tin Bakanlar Kurulu ilk toplantısını tamamladı. Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplanan ve yaklaşık iki saat süren ilk toplantında, önceki hükümet döneminde açıklanan ancak uygulanamayan mart ayı için elektrik tarifelerinde ve alkollü içecek fonlarında indirim yapılmasının uygulanmasına karar verild

Yeni hükümetin Bakanlar Kurulu ilk toplantısını tamamladı. Kararları Sözcü Nazım Çavuşoğlu açıklad

Bakanlar Kurulu Sözcüsü ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni hükümetin güven oyu prosedürünün devam ettiğini hatırlatarak, ilk toplantıda önceki hükümet tarafından karara bağlanarak Başbakan tarafından kamuoyu ile de paylaşılan elektrik ve alkollü içecek indirimleri, küçükbaş hayvancılara kredili arpa satışı kararı ve Para ve Kambiyo Yasası’nı gündeme aldıklarını aktard

“YAPILAN TARİFE AYARLAMASI KEYFİLİKTEN DEĞİ

Elektrik ücretleriyle ilgili geçen hükümet döneminde alınan indirim kararının sadece mart ayı için geçerli olmasının oy birliği ile karara bağlandığını belirten Çavuşoğlu, üç yıldır güncel maliyetlerin tarifelere yansıtılmadığını kaydederek, şu anda yapılan tarife ayarlamasının keyfilikten yapılmadığını vurgulad

Başbakan’ın topluma mart ayını kapsayan bir söz verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, bu kapsamda mart ayı için uygulanacak tarife ile ilgili de bilgi verd

Buna göre, konut tarifelerinde sadece mart ayında 0,98 TL olan 0-250 KWS 0,98 TL; 2,70 olan 250- 550 KWS 1,70 TL; 2,95 olan 501 – 750 KWS 2 TL; 3,25 olan 750 – 1000 KWS 2,25 TL ve 4 TL olan 1000 KWS ve üzeri 3,30 TL olarak uygulanaca

Turizm tarifelerinde de yine mart ayı için, sadece otel olarak kullanılan yatırımlarda 2,70 TL olan tarife 1,70 TL ve gazinolu otellerde ise 2,70 TL olan tarife 2 TL olarak uygulanaca

“ÇOKLU TARİFEYE GEÇEBİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLAND

Nazım Çavuşoğlu, Mayıs ayında çoklu tarifeye geçebilmesi için Başbakan’ın Maliye Bakanı’na talimatını verdiğini kaydederek, “Çoklu tarife sistemine geçilmesi için çalışmalar hızlandırıldı ve gereği yapılacaktır” ded

ALKOLLÜ İÇECEKLERDE FON FİYATLARI İNDİRİL

Alkollü içeceklerdeki fon fiyatlarında indirim yapılmasının da önceki hükümette sözünün verildiğini ancak hayata geçemediğini anımsatan Çavuşoğlu, bu sözün de tutulması için gerekli kararın üretildiğini aktardı ve uygulanacak yeni fon fiyatlarını paylaşt

Buna göre, birada 3 TL olan ve yapılan zamla 15 TL’ye yükselen fon ücreti 5 TL’ye; fıçı birada 3,5 TL olan ve 17,5 TL’ye yükselen fon ücreti 6 TL’ye; şarapta 4 TL olan ve 20 TL’ye yükselen fon ücreti 5 TL’ye; viski, rakı gibi alkollü içeceklerde 13 TL olan ve 50 TL’ye yükselen fon ücreti 25 TL’ye ve yerli üretim alkollü içeceklerde ise 3 TL olan ve 40 TL’ye yükselen fon ücreti 10 TL’ye indirildi. %10 alkol oranının altında olan içeceklerde ise herhangi bir değişiklik yapılmad

Bakanlar Kurulunun 19 Kasım 2021 tarihli kararı uyarınca, küçükbaş hayvan besleyicilerine nisan ayı sonuna kadar kredili arpa satışı yapıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, bu kararın mayıs ayı sonuna kadar uzatılmasına karar verildiğini söyled

Çavuşoğlu ayrıca, Para ve Kambiyo Değişiklik Yasa Tasarı’nın Meclis’e sevk edilmesi ile ilgili gerekli çalışmaları yaptıklarını da aktararak, Forex faaliyetleri yapan iş yerlerini kayıt altına almayı ve ülkeye gelir getirilmesini amaçladıklarını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2022, 18:31