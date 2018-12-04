İşte Bakanlar Kurulu kararları

Bakanlar Kurulu, ülkemizi etkileyen yağışlı havaya yönelik bazı tedbirler aldı.

Buna göre; yağışların etkisini sürdürmesi halinde kriz masası oluşturulacak.

Bakanlar Kurulu sonunda açıklama yapan Bakanlar Kurulu Sözcüsü başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, alınan tedbirler hakkında bilgi verdi.

Özersay, olumsuz havanın sürmesi halinde kriz masası oluşturulacağını belirtti.

Özersay, bunun yanı sıra özellikle Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin olumsuz etkilenmemesi için Kaymakamlık ve Sivil Savunma Teşkilatı’nın gerekli tedbirleri alması için istişarelerde bulunduklarını da kaydetti.

Devlete bağlı eğitim kurumlarında hava koşulları nedeniyle yaşanan olumsuzluklar hakkında Bakan Cemal Özyiğit’in bakanlar kuruluna bilgi verdiğini vurgulayan Özersay, alınan tedbirlerle eğitimin sorunsuz devam ettiğini belirtti.