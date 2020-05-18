İşte Bakanlar Kurulu'ndan çıkan açılma tarihleri

KKTC’de 1995’ten sonra çıkan en büyük yangın olarak nitelendirilen Tepebaşı-Kalkanlı yangını da değerlendirmek üzere bugün Güzelyurt’ta toplanan Bakanlar Kurulu, yangının dışında Covid-19 açılımlarıyla ilgili de kararlar üretti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, kararları açıklayarak, yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğüne dikkat çekti, COVİD-19 sürecinde kapalı devre bir açılımda olunduğuna işaret ederek, her şeyden önemlisinin bireysel tedbirler almak olduğunu vurguladı.

Özersay, “İş kendinizden bitiyor. Herkes kendini ve sevdiklerini korumak için maske takmalı, mesafe kuralına uymalı” dedi.

KABİNEYE YANGIN SUNUMU

Özersay, Güzelyurt’ta yaptıkları Bakanlar Kurulu toplantının başına katılan, Orman Dairesi Müdürü, Belediye Başkanı ve Kaymakamın dünkü üzücü yangınla ilgili kabineye sunum yaptığını söyledi.

Özersay, “Hasarın boyutunu, yangının nasıl seyrettiği, yangına ne şekilde müdahale edildiği, olası yangınlarda bu tecrübeden hareketle neler yapılıp, yapılmayacağı konusunu konuşma imkanı bulduk. Koordinasyon meselesini ele aldık. Bu bölgeye ilişkin olarak önümüzdeki dönemde ağaçlandırma benzeri faaliyetlerin nasıl ne zaman ve hangi tür ağaçlarla yapılacağı konusunda bilgi aldık” dedi.

DESTEK ÖDEMESİ

Çalışma Bakanlığı’nın COVİD-19 süreci nedeniyle kapalı olan özel sektörün çalışanlarına verdiği 1500 TL’lik destek programı konusunda da açıklamada bulunan ve rakamlara değinen Özersay, 45 bin 159 kişinin destekten yararlandığını, bu kişilere yaklaşık 67 milyon TL ödeme yapıldığını söyledi.

9 bin civarında başvurunun hatalı beyan-hatalı başvuru nitelediğinde olduğunu kaydeden Özersay, 800 civarında başvuruda banka numarası ve kimlik kartı numarasındaki yanlışlık saptandığını, düzeltmenin ardından bu kişilere ödeme yapılacağını dile getirdi.

Kudret Özersay, toplantıda dünyayı sarsan, ülkeyi de etkileyen COVİD-19 salgınıyla ilgili değerlendirme yaptıklarını aktardı.

“KAPALI DEVRE BİR SİSTEM OLARAK BİR ADIM DAHA AÇILIYORUZ”

“Kapalı devre bir sistem olarak bir adım daha açılıyoruz” diyen Özersay, hangi alanların ne zaman açılacağıyla ilgili tarih verdi.

Özersay, yurt dışından ülkeye gelişlerde kısıtlamalar olduğunu anımsatarak, gelecek olanların da karantinaya gireceğini söyledi.

PLAJLAR 20 MAYIS… TOPLU İBADET 24 MAYIS

Kudret Özarsay, açıklamasında şunları kaydetti:

“Yeni bir açılma evresine giriyoruz.

Özellikle plajlar, otellerin plajları ve otel kenarlarındaki büfeler 20 Mayıs itibarıyla açılacak.

Toplu ibadet yasağı 24 Mayıs itibarıyla yani bayram namazının kılınmasına imkan verecek şekilde kalkacak. Başka dinler ve ibadetler açısından da toplu ibadet ve dini mekanlarda ibadet mümkün olacak. İbadet Din İşleri Dairesi’nin yayımlayacağı bazı kurallar çerçevesinde yapılabilecek.

OTELLER, CASINOLAR, BET OFİSLER 1 HAZİRAN’DA

Oteller ve casinolar 1 Haziran’da açılabilecek. Buralar, Turizm Bakanlığı Encümeni tarafından yapılacak kontroller ertesinde verilecek sertifikaya bağlı olarak açılacak. Bu konuda Turizm Bakanlığımız da eğitim verecek. Burada temel mesaj şudur: Uluslararası seyahat anlamında genel kısıtlamalar devam ettiği için esasen iç turizmin açılması… 1 Haziran itibarıyla bet ofisler açılacak

Restoranlar 20 Mayıs’ta açılacak. Kriterleri bugün itibarıyla basına da yansıdı. Çalışma Bakanlığımızın bugün açıkladığı kriterlere uyma şartıyla buralar 20 Mayıs’ta açılacak.

İNTERNET KAFELER VE KÖY KAHVELERİ 20 MAYIS’TA, ÇOCUK PARKLARI 22 MAYIS’TA

İnternet kafeler ve köy kahveleri 20 Mayıs’ta açılabilecek. 22 Mayıs’ta çocuk parkları, oyun alanları açılabilecek. 1 Haziran itibarıyla bireysel spor branşları açılabilecek. Yani tenis, atıcılık, jimnastik gibi serbest dallar. Ancak Spor Dairesi ve Sağlık Bakanlığı bir araya gelerek hangi branşların hangi şartlarda açılacağını 1 Haziran öncesinde ayrıca belirleyecek.

27 Mayıs Çarşamba itibarıyla spor salonları önceden belirlenip Çalışma Bakanlığı’nca ilan edilecek kriterler çerçevesinde açılabilecek. 20 Mayıs Çarşamba günü Ulaştırma Bakanlığı ile Kar-İş yetkilileri bir araya gelecek ve toplu taşımanın hangi tarihte ve hangi şartlarda açılabileceğini birlikte belirleyecek. Yani biz şu anda toplu taşımaya hangi tarihte başlanacağı konusunda bir karar almadık.

Piknik alanları açılmayacak. Tarih belirlemedik. Kapalı kalmaya devam edecekler.

“ŞARTLAR BÖYLE SÜRERSE DÜĞÜN SALONLARI 1 TEMMUZ’DA”

Şartlar bu şekilde devam ettiği takdirde -şu anda salgınla ilgili gayet iyi durumdayız- 1 Temmuz itibarıyla düğün salonları da açılabilecek. Çok sayıda gencin bir beklenti içinde olduklarını biliyoruz. Öngörüde bulunabilmeleri için bu mesajı veriyoruz. Eğer şartlar ciddi anlamda olumsuz gelişmezse düğün salonları da açılacak. Dövme salonları 1 Haziran itibarıyla açılacak.

Kültür- sanat etkinlikleri, sinema, sergi ve kütüphaneler mesafe kuralları maske vs. gibi kurallara uygun olmak kaydıyla 1 Haziran’a açılacak. Bu yerlerle ve etkinliklerle ilgili eğitim, sağlık ve çalışma Bakanlığı ile istişare içinde olunacak.

“HERKES KENDİNİ VE SEVDİKLERİNİ KORUMAK İÇİN MASKE TAKMALI, MESFE KURALINA UYMALI”

“Kendi içinde kapalı devre sistem olarak açılıyoruz. Dışarıdan geleceklere kısıtlamalar devam ediyor” açıklamasını yineleyen Özersay, “İş kendinizden bitiyor. Herkes kendini ve sevdiklerini korumak için maske takmalı, mesafe kuralına uymalı” vurgusunda bulundu.

Gece sokağa çıkma yasağının sürdüğünü de anımsatan Kudret Özersay, 20 Mayıs Çarşamba akşamından itibaren yasağın 00.00-06.00 saatlerini kapsadığını vurguladı.

“YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMADA BİR İSİM DEĞERLENDİRİLİYOR”

Yangınla ilgili bir soru üzerine Özersay, “Soruşturma devam ediyor. Bir kişinin ismiyle ilgili değerlendirme var. Bilgileri aldık. Dün ve bugün meydana gelen yangınların hangisiyle ilişkili olabileceğiyle ilgili incelemeyi ve tahkikatı polis yapıyor. Şu an için net bir şey söylemek mümkün değil. Orman Dairesi’nin ve Tarım Bakanlığı’nın önümüzdeki saatlerde ve günlerde açıklaması olacak diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Toplantı devam ederken Orman Dairesi Müdürü ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı’nın toplantıdan ayrılmak zorunda kaldığını söyleyen Özersay, soğutma çalışmalarına rağmen yer yer alev alan noktalar olduğunu, başka yerlerde de yangın çıktığını aktardı.

“Belli bazı ilave tedbirleri almamız gerekecek” diyen Özersay, bugünkü toplantıda, belediyeler aracılığı ile yol refüjlerinin ve yol kenarlarının temizlenmesi konusunda neler yapılabileceğini ele aldıklarını dile getiren Özersay, “Maliye Bakanlığı bu konuda belediyelere nasıl katkı yapabilir ki yol kenar temizliği yapsın. Bunu da değerlendirdik ve bir karar aldık” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 21:51