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İşte Bakanlar Kurulunda bugün alınan ek kararlar

İşte Bakanlar Kurulunda bugün alınan ek kararlar
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Bakanlar Kurulu bir kez daha Olağanüstü toplandı.

Toplantıda alınan kararları Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıkladı.

Öne çıkan başlıklar şöyle:

-Daha önce alınan kararların denetlenmesi ve uygulaması görüşüldü

-Sokağa çıkma yasağı söz konusu değildir. Bizim çağrımız kalabalık olan mekanlardan zorunlu olmadıkça vatandaşın kaçınmasıdır.

-İkamet izinleri başvurularının 30 gün boyunca ertelenmesi kararı alındı. Bu süre normal süreden sayılmayacaktır. İşlem yapmak için gitmeye gerek yoktur.

-10 kişiden fazla tur gezisi asla yapılmayacak. Önümüzdeki hafta ülkedeki turlar da gitmiş olacak.  (Karantinadaki oteller hariç)

-Tüm kamu görevlilerinin yurtdışına çıkışlarında en üst düzey ita amirinin izni gerekmektedir.  İta amirleri de çok zorunlu olmadığı müddetçe izin vermeyecektir.

-Tüm eğitim kurumlarında alınan tatil kararı Polis Okullarında da geçerli olacak.

-7/24 hizmet verecek çağrı merkezi oluşturuluyor. Bu akşam devreye girecek

-Bakanlar Kurulu sonrası Başbakan ve Ekonomi Bakanı Bankalar Birliği ile bir toplantı gerçekleştirecek.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2020, 13:59
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