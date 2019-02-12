Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının refahının Türkiye’den elektrik gelmesi, büyük yatırımlar yapılmasıyla artabileceğini kaydederek, “İşte bu nedenlerle halk UBP’yi hükümetin başında görmek istiyor” dedi.
İktidara gelmeleri halinde ülke ekonomisinin ileri gitmesi için yoğun çaba harcayacaklarını kaydeden Tatar, “Bu ülkenin potansiyeli vardır. Yeter ki daha iyi idare edilsin, kaynaklar doğru kullanılsın, Türkiye ile işbirliği içinde projeler uygulamaya konulsun” şeklinde konuştu.
Partiden verilen bilgiye göre, Tatar, dün akşam bazı milletvekilleri ve Gazimağusa İlçe Başkanı Olsan Oran’la birlikte Paşaköy’ü ziyaret etti.
Tatar, konuşmasında hükümeti eleştirerek, UBP’nin hedeflerinden söz etti.
Hükümeti, yapması gerekenleri yapmamakla suçlayan Tatar, vicdani retle gündem değiştirildiğini ve oy alma uğruna bölücülük yapıldığını savundu.
UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, “Asıl gündemi ekonomi olması gereken hükümet Türkiye ile Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolü’nü bile imzalayamadı” dedi.
Ceza Yasası’nda kürtaj sınırıyla ilgili yapılacak değişikliği de eleştiren Tatar, bu düzenlemenin aciliyeti olmadığını söyledi; “Onca çıkarılması gereken yasa varken bu yasanın gündeme getirilmesi olacak şey değil. Madem ki yapamıyorlar gitmelidirler” ifadelerini kullandı.
UBP Genel Başkanı Tatar, hükümetin Kıbrıs gibi çok önemli bir konuda paramparça olduğunu iddia etti.
Tatar, UBP’nin Kıbrıs konusundaki görüşünü, “federasyon olamaz”, “iki halkın iki ayrı devlet çatısı altında kalarak işbirliği yapmalarını sağlayacak bir çözüm şekli masaya gelmeli” diye aktararak, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın açıklamalarının da bu politikayı destekler nitelikte olduğunu savundu.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ve 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın koalisyonun diğer ortaklarıyla bağlantısı olduğunu da savunan Tatar, “Rumun tüm söylediklerine rağmen hala federasyon peşinde sürüklenmemizi savunuyorlar” ifadelerini kullandı.
UBP olarak iktidara gelmeleri halinde, ülke ekonomisinin ileri gitmesi için yoğun bir çaba içine gireceklerini söyleyen Genel Başkan Tatar şunları kaydetti:
“Bu ülkenin potansiyeli vardır. Yeter ki daha iyi idare edilsin, kaynaklar doğru kullanılsın, Türkiye ile işbirliği içinde projeler uygulamaya konulsun. ‘Suyu Türkiye’den getirdik, elektriği de getireceğiz’ diyorlar, tıs yok. Su projesi tamamlanmalı, Türkiye’den elektrik gelmeli, büyük yatırımları yapmalıyız ki ülkede refah artsın. İşte bu nedenlerle UBP iktidarda olmalıdır. İşte bu nedenlerle halk UBP’yi hükümetin başında görmek istiyor.”
"İşte bu nedenlerle halk UBP’yi hükümetin başında görmek istiyor”
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının refahının Türkiye’den elektrik gelmesi, büyük yatırımlar yapılmasıyla artabileceğini kaydederek, “İşte bu nedenlerle halk UBP’yi hükümetin başında görmek istiyor” dedi.
Ulusal Birlik Partisi K.K.T.C'deki sorunları en iyi bilen ve bu sorunların çözümü için projeler üreten kıbrıs meselesini en çok benimsemiş partidir. Koalisyon hükümetinin yapmış olduğu al gülüm ver gülüm hükümetinin yapmış olduğu yanlışların bedelini halk ödemiştir Koalisyon hükümeti Anavatan Türkiye ile iyi ilişkiler kuramamış ve kıbrıs sorununun çözümü için gereken müzakereleri başlatamamıştır. Sürekli kötüye giden ve düzelmesi için hiçbir proje üretmeyen ne yaptığını bilmeyen sadece kendi çıkarlarını düşünen halkı yok sayan bir hükümetle karşı karşıyadır kıbrıs halkı diğer tarafta sürekli gelişen bir rum devletinin olduğu bizim tarafımızdada mevcut hükümet sayesinde sürekli geriye giden bir K.K.T.C vardır
Ulusal Birlik Partisi iktidarda olduğu her dönemde Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler kurmuş ve ülkeye en hayırlı hizmetleri yapmıştır kıbrıs halkıda bunun farkındadır ve UBP'yi tekrardan iktidarda görmek istemektedir.
Türkiye'de yaşayan bir vatandaş olarak UBP'nin bir an önce iktidara gelmesini Anavatan Türkiye ile kuracağı iyi ilişkiler sayesinde tüm sorunları çözmesini ve kıbrıs sorununun çözümü için gereken müzakereleri başlatmasını temenni ediyorum kıbrıs sorununu K.K.T.C 'de çözebilecek tek siyasi parti vardır oda Ulusal Birlik Partisidir. Kıbrıs halkı için geleceğin hayırlı olmasını diliyorum