İşte bugünkü vaka sayısı...KKTC'de son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İşte bugünkü vaka sayısı...KKTC'de son 24 saatteki rakamlar açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.694 olup, 400 pozitif vakaya rastlanmış, 382 kişi taburcu edilmiştir. 

142 kişi Lefkoşa, 104 kişi Girne, 101 kişi Gazimağusa, 17 kişi Güzelyurt, 24 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

25 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.694  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 400 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 400            

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 382      

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.811.755 
      
Toplam Vaka Sayısı: 67.072        

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 62.792            

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4092       
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4042   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 190     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1323      

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 372 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 409  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3194       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 130948   

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2022, 20:07
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