İşte bugünkü vaka sayısı...KKTC'de son 24 saatteki rakamlar açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.694 olup, 400 pozitif vakaya rastlanmış, 382 kişi taburcu edilmiştir.

142 kişi Lefkoşa, 104 kişi Girne, 101 kişi Gazimağusa, 17 kişi Güzelyurt, 24 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

25 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.694

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 400

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 400

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 382

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.811.755



Toplam Vaka Sayısı: 67.072

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 62.792

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4092



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4042

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 190

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1323

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 372

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 409

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3194

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 130948

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2022, 20:07