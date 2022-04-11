İşte bugünkü vaka sayısı...KKTC'de son 24 saatteki rakamlar açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlık açıklaması şöyle:
Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.016 olup, 266 pozitif vakaya rastlanmıştır.
152 kişi Lefkoşa, 38 kişi Girne, 62 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
11 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.016
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 266
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.562.073
Toplam Vaka Sayısı: 90.711
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 86.322
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4163
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 41
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4115
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 228
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 601