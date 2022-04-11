İşte bugünkü vaka sayısı...KKTC'de son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İşte bugünkü vaka sayısı...KKTC'de son 24 saatteki rakamlar açıklandı
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Sağlık Bakanlığı,  son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlık açıklaması şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.016 olup, 266 pozitif vakaya rastlanmıştır. 

152 kişi Lefkoşa, 38 kişi Girne, 62 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

11 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.016 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 266 
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.562.073    
      
Toplam Vaka Sayısı: 90.711             

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 86.322              

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4163     
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 41     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4115 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 228        

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7          

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :     601

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