İşte bugünkü vaka sayısı...KKTC'de son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İşte bugünkü vaka sayısı...KKTC'de son 24 saatteki rakamlar açıklandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.913 olup, 39 pozitif vakaya rastlanmıştır. " 

14 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 12 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

16 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.913  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 39        
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.919.686      
      
Toplam Vaka Sayısı: 94.453                     

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.775                               

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 443          
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 7     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 435           

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237           

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  
193

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2022, 18:59
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