İşte bugünkü vaka sayısı...KKTC'de son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İşte bugünkü vaka sayısı...KKTC'de son 24 saatteki rakamlar açıklandı
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Sağlık Bakanlığı açıklaması şöyle:

"Son 24 saatte yapılan test sayısı 6843 olup, 23 pozitif vakaya rastlanmıştır. 

13 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 2 kişi Mağusa, 3 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

30 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6843 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23           
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.015.070          
      
Toplam Vaka Sayısı: 94.986                         

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.400                                     

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 350                
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 7    

Karantinadaki Vaka Sayısı: 343           

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238           

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 116"

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2022, 18:55
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