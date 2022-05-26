İşte KKTC'de bugünkü Kovid 19 rakamları

Sağlık Bakanlığı açıklaması şöyle:
"Son 24 saatte yapılan test sayısı 4271 olup, 36 pozitif vakaya rastlanmıştır.
21 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne, 7 kişi Mağusa, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
26 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 4271
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 36
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.988.365
Toplam Vaka Sayısı: 94.873
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.247
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 391
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 9
Karantinadaki Vaka Sayısı: 381
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 133"Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2022, 18:49