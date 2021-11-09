İşte KKTC'de bugünkü Kovid 19 rakamları

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.684 olup, 136'sı yerel 160 pozitif vakaya rastlanmış,117 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 22 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 136 kişi ise yerel vakadır.
40 kişi Lefkoşa, 54 kişi Girne, 32 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele, 3 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
9 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.684
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 160
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22
Yerel Vaka Sayısı: 136
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 117
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.689.801
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 22. 184
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1411
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 36
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1369
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 91
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1262
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 454
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 493
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6397
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 79.286Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2021, 19:46