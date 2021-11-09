İşte KKTC'de bugünkü Kovid 19 rakamları

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.684 olup, 136'sı yerel 160 pozitif vakaya rastlanmış,117 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 22 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 136 kişi ise yerel vakadır.

40 kişi Lefkoşa, 54 kişi Girne, 32 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele, 3 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

9 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.684

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 160

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22

Yerel Vaka Sayısı: 136

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 117

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.689.801

Toplam Vaka Sayısı: 23.684

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 22. 184

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1411

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 36

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1369

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 91

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1262

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 454

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 493

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6397

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 79.286

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2021, 19:46