İşte KKTC'de bugünkü Kovid 19 rakamları...Yapılan testlerin sonuçları açıklandı

İşte KKTC'de bugünkü Kovid 19 rakamları...Yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, 2 kişinin hayatını kaybettiği son 24 saatte günlük koronoavirüs rakamlarını açıkladı.

Bakanlık açıklaması şöyle:

"Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.978 olup, 508 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 519 kişi taburcu edilmiştir. 

254 kişi Lefkoşa, 103 kişi Girne, 104 kişi Gazimağusa, 22 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

31 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.978  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 508 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 508     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 519   

Bugün Kaybedilen Hasta: 2 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.387.219  
      
Toplam Vaka Sayısı: 55.312      

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 49.986     

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5156  
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 54 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :  5090  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 172  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1698 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 482   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 436 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3751        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   120367" 

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2022, 19:51
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