İşte KKTC'de bugünkü Kovid 19 rakamları...Yapılan testlerin sonuçları açıklandı

İşte KKTC'de bugünkü Kovid 19 rakamları...Yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı. Bakanlık açıklaması şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.374 olup, 243'ü yerel 306 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 304 kişi taburcu edilmiştir. 

63 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 243 kişi ise yerel vakadır. 

78 kişi Lefkoşa, 104 kişi Girne, 28 kişi Gazimağusa, 10 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele, 6 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

4 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.374  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 306 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 63  

Yerel Vaka Sayısı: 243        

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 304  

Bugün Kaybedilen Hasta: 2  

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.189.998  

Toplam Vaka Sayısı: 29.965   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 26.781 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3077 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 80 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2976  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 109 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 21 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1835 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 458   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 418 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7371 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 90.985 

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2021, 19:52
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