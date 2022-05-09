İşte KKTC'de günlük Kovid 19 rakamları

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.184 olup, 45 pozitif vakaya rastlanmıştır"
19 kişi Lefkoşa, 10 kişi Girne, 11 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
9 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.184
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 45
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.856.663
Toplam Vaka Sayısı: 94.125
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.373
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 518
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 5
Karantinadaki Vaka Sayısı : 512
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 251Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2022, 18:55